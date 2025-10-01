Windows 11 25H2 è ufficiale: aggiornata la pagina di download

Microsoft ha annunciato la disponibilità generale di Windows 11 25H2, noto anche come Windows 11 2025 Update. Pur trattandosi di un aggiornamento considerato “minore” sul piano funzionale, questa release introduce elementi rilevanti per la gestione aziendale, la sicurezza e il ciclo di vita del sistema operativo.

Un aggiornamento “abilitato” da eKB

Windows 11 25H2 condivide la stessa piattaforma di Windows 11 24H2. Questo significa che entrambe le versioni riceveranno gli stessi aggiornamenti cumulativi, le stesse correzioni e patch di sicurezza mensili.

La differenza sostanziale sta nel meccanismo di distribuzione: l’aggiornamento alla 25H2 avviene tramite enablement package (eKB), un piccolo pacchetto di circa 200 KB che abilita le nuove funzionalità già presenti nel codice di 24H2.

L’operazione richiede un solo riavvio, con tempi di inattività ridotti al minimo, caratteristica particolarmente utile negli ambienti aziendali dove la continuità operativa è prioritaria.

Chi utilizza ancora Windows 11 23H2 non può beneficiare di questo approccio “leggero”: in quel caso, infatti, l’aggiornamento sarà un vero e proprio “OS swap“, cioè una sostituzione completa del sistema operativo, analoga a quella già vista per il passaggio a 24H2.

Per approfondire, potete leggere il nostro articolo sull’aggiornamento KB5054156 che aggiorna Windows 11 24H2 a Windows 11 25H2.

Disponibilità e distribuzione

Come da prassi Microsoft, l’aggiornamento non è reso immediatamente disponibile a tutti. La distribuzione è graduale, con un rollout progressivo in tutto il mondo.

Gli utenti che desiderano installare subito Windows 11 25H2, indipendentemente dalla versione del sistema operativo installata, possono usare l’Assistente all’installazione di Windows 11 oppure eseguire un aggiornamento in-place a Windows 11.

Entrambe le procedure permettono di aggiornare Windows 10 a Windows 11 ma anche di passare da una precedente release di Windows 11 a Windows 11 25H2 senza perdere dati, programmi e impostazioni.

Per usare l’Assistente all’installazione di Windows 11 sui sistemi che non soddisfano i requisiti basta seguire una semplice procedura. Da ottobre 2021 ad oggi, Microsoft ha sempre veicolato gli aggiornamenti di sicurezza attraverso Windows Update anche sui sistemi ove Windows 11 risulta installato in modo forzoso.

Dove effettuare il download ufficiale di Windows 11 25H2

Per scaricare Windows 11 25H2 in versione ufficiale, basta fare riferimento alla pagina di download Microsoft, appena aggiornata.

Qui è possibile scaricare l’Assistente all’installazione di Windows 11, il Media Creation Tool ovvero lo strumento che permette di creare un supporto avviabile e il file ISO aggiornato di Windows 11 25H2.

In alternativa, è possibile usare il nostro super trucco per scaricare Windows 11 con un solo comando.

Nonostante l’etichetta di aggiornamento “minore”, Windows 11 25H2 porta alcune modifiche di rilievo. Abbiamo descritto le vere novità di Windows 11 25H2, nel dettaglio, in un altro nostro articolo.

Sicurezza: AI e rilevamento vulnerabilità

Microsoft ha dichiarato che la Windows 11 25H2 introduce miglioramenti significativi nel rilevamento delle vulnerabilità, sia in fase di compilazione che a runtime.

In un post di presentazione, Microsoft spiega di aver rafforzato la sua Secure Future Initiative, puntando su:

Rilevamento avanzato delle vulnerabilità durante la compilazione e il runtime.

durante la compilazione e il runtime. AI-assisted secure coding , ovvero strumenti di sviluppo supportati da intelligenza artificiale per minimizzare gli errori di sicurezza già in fase di scrittura del codice.

, ovvero strumenti di sviluppo supportati da intelligenza artificiale per minimizzare gli errori di sicurezza già in fase di scrittura del codice. Adozione più rigorosa delle policy di Security Development Lifecycle (SDL), che diventano parte integrante della pipeline di sviluppo e rilascio.

Queste novità non sono direttamente accessibili dagli utenti ma utilizzate dagli sviluppatori Microsoft per migliorare la qualità del sistema operativo nel suo complesso.

Supporto esteso fino a ottobre 2027 e ottobre 2028

L’aggiornamento a Windows 11 25H2 porta con sé un importante vantaggio. Come conferma la pagina Informazioni sulla versione di Windows 11, le edizioni Home, Pro, Pro Education e Pro per Workstation posso contare sulla fine del supporto prorogata al 12 ottobre 2027.

Nel caso delle edizioni Enterprise, Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session, il supporto è esteso fino al 10 ottobre 2028.