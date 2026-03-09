Windows 11 26H2 potrebbe sbloccare più potenza dalle CPU AMD Zen 6

Con le future versioni di Windows 11 dedicate ai PC di prossima generazione, potrebbe arrivare una nuova ottimizzazione hardware-software utile per migliorare significativamente le prestazioni delle macchine basate su chip AMD. Alcuni patch del kernel Linux contengono infatti degli indizi importanti sulle future versioni del sistema operativo Microsoft. Windows 11 27H2 o forse già Windows 11 26H2 potrebbero integrare una funzione progettata per sfruttare meglio l’architettura AMD Zen 6, con possibili vantaggi in termini di throughput e gestione dell’energia.

La relazione tra Windows e i processori AMD ha attraversato diverse fasi negli ultimi anni. Nel 2021, poco dopo il lancio di Windows 11, furono identificati problemi che aumentavano la latenza della cache L3 e interferivano con il sistema di selezione del core migliore, con effetti negativi sulle prestazioni in alcuni giochi e applicazioni. Aggiornamenti successivi hanno corretto tali limiti, mentre nuove release del sistema operativo hanno introdotto ottimizzazioni dedicate al comportamento delle CPU Ryzen. Più recentemente, la patch opzionale KB5041587 per Windows 11 ha portato miglioramenti al codice di predizione dei salti, permettendo incrementi medi di circa il 10% in diversi scenari di gaming su processori basati su Zen 4 e Zen 5.

L’esperienza accumulata con queste ottimizzazioni sta ora guidando lo sviluppo delle prossime funzionalità progettate per le architetture future.

Un indizio dal kernel Linux: la funzione Performance Priority

La possibile novità è emersa attraverso un aggiornamento del kernel Linux che introduce il supporto a una funzionalità chiamata Performance Priority.

Il codice associato alla patch menziona esplicitamente i processori AMD di nuova generazione, suggerendo che questa modalità permetterà al sistema operativo di privilegiare scenari ad alte prestazioni su determinate classi di core. Sebbene l’implementazione analizzata provenga dall’ambiente Linux, l’indicazione tecnica suggerisce che anche Windows potrebbe adottare una logica analoga nelle versioni future del sistema operativo.

La funzione appare progettata per coordinare in modo più intelligente il rapporto tra consumo energetico e prestazioni massime.

I processori moderni integrano infatti numerosi meccanismi di gestione dinamica della frequenza e della potenza, come Precision Boost e altre tecnologie di controllo interno dell’energia. Tuttavia, il sistema operativo deve decidere quando privilegiare la massima velocità di elaborazione e quando invece ridurre il consumo energetico. La modalità Performance Priority introdurrebbe un livello di controllo più preciso, consentendo al kernel di indirizzare i carichi di lavoro verso i core o le condizioni operative più adatte alle applicazioni ad alta intensità computazionale.

Interazione con lo scheduler e gestione dei core

Uno dei punti chiave riguarda l’interazione con lo scheduler del sistema operativo, il componente che assegna i thread ai vari core della CPU. Nei sistemi con molti core, o con configurazioni ibride che differenziano core ad alte prestazioni e core efficienti, una gestione inefficiente dei thread può ridurre significativamente il rendimento complessivo.

AMD ha già implementato tecnologie come CPPC2 (Collaborative Power and Performance Control 2), che permette al firmware e al sistema operativo di collaborare per individuare i core più veloci all’interno del processore. Quando un’applicazione richiede prestazioni elevate su un singolo thread, il sistema può spostare l’esecuzione su un core con frequenza più alta o con caratteristiche di boost migliori. Con l’arrivo di Zen 6, questa logica potrebbe diventare più sofisticata e richiedere un ulteriore supporto a livello di sistema operativo.

La modalità Performance Priority potrebbe quindi influenzare direttamente il modo in cui Windows distribuisce i thread, privilegiando configurazioni di clock più aggressive o riducendo alcune politiche di risparmio energetico quando il carico di lavoro lo richiede. In ambienti come il gaming, il rendering o la compilazione software, anche piccole ottimizzazioni nella scelta dei core possono tradursi in miglioramenti misurabili delle prestazioni.

Possibili implicazioni per Windows 11 26H2 e 27H2

Se Microsoft integrerà il supporto per la modalità Performance Priority in Windows 11 26H2 o 27H2, gli utenti che adotteranno CPU basate su Zen 6 potrebbero ottenere miglioramenti immediati senza modifiche hardware aggiuntive.

È importante sottolineare che l’informazione proviene al momento da patch del kernel Linux e da riferimenti indiretti nei repository di sviluppo. Non esistono ancora conferme ufficiali da parte di Microsoft su una implementazione specifica nelle future versioni di Windows. Tuttavia, la collaborazione tra AMD e Microsoft sugli aggiornamenti precedenti indica che un lavoro congiunto sul supporto software delle nuove architetture è già in corso.