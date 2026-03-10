Windows 11 rinvia la nuova agenda nella Taskbar dopo le critiche a WebView

La barra delle applicazioni di Windows non è soltanto un elemento grafico: rappresenta da decenni uno dei punti di accesso più rapidi alle informazioni operative del sistema. Tra queste, la visualizzazione immediata degli appuntamenti del calendario ha avuto un ruolo importante per chi utilizza il computer come strumento di lavoro. Microsoft ha confermato che la funzione di agenda integrata che in Windows 10 appare cliccando sull’orologio in basso a destra tornerà anche in Windows 11, ma con tempi più lunghi del previsto.

Il debutto in versione di anteprima, inizialmente previsto per la fine del 2025, slitta ora ai prossimi mesi. La scelta nasce da una revisione tecnica della funzionalità, che Microsoft afferma di voler rifinire prima del rilascio pubblico.

La funzione agenda nella barra delle applicazioni: cosa faceva in Windows 10

Nelle versioni di Windows 10 il calendario accessibile dalla barra delle applicazioni mostrava non solo il mese corrente ma anche una lista cronologica degli eventi imminenti. L’interfaccia permetteva di controllare riunioni, promemoria e appuntamenti direttamente dal flyout che si apre cliccando sull’orologio.

La funzione leggeva i dati dal calendario associato all’account Microsoft e dalle applicazioni integrate come Outlook. In presenza di eventi collegati a piattaforme di meeting era possibile aprire rapidamente il collegamento alla riunione o accedere ai dettagli dell’appuntamento. Il vantaggio principale era la riduzione del numero di finestre necessarie per consultare l’agenda della giornata.

Con il passaggio a Windows 11, Microsoft ha semplificato il pannello del calendario. Il flyout mostra soltanto la griglia mensile e non include più la lista degli eventi. Per visualizzare gli appuntamenti è necessario aprire l’applicazione Calendario o utilizzare il widget dedicato, soluzione molto meno immediata per una larga fetta di professionisti.

Il ritorno su Windows 11 e il rinvio della preview

Microsoft aveva annunciato il ritorno della funzione agenda nel calendario della Taskbar con un primo rilascio di anteprima previsto per dicembre 2025. Il mese è trascorso senza che la funzionalità comparisse nei build Insider, alimentando dubbi su un possibile abbandono del progetto.

L’azienda ha successivamente chiarito che lo sviluppo prosegue e che il debutto è ora previsto nei prossimi mesi all’interno dei canali di test destinati agli utenti del programma Insider. Solo dopo questa fase la funzione potrà arrivare nella versione stabile del sistema operativo.

Una volta attiva, la nuova agenda mostrerà una lista cronologica degli appuntamenti direttamente nel pannello che appare sopra la barra delle applicazioni.

L’interfaccia di Windows 11 consentirà quindi di visualizzare le riunioni imminenti, aprire i dettagli degli eventi e avviare rapidamente eventuali meeting collegati, riducendo la necessità di aprire Outlook o altre applicazioni.

Il ruolo di WebView2 nella nuova implementazione

Un aspetto tecnico della nuova agenda ha suscitato un acceso dibattito tra utenti e sviluppatori. Microsoft ha deciso di realizzare l’interfaccia utilizzando WebView2, il runtime basato sul motore di rendering di Microsoft Edge che consente di incorporare contenuti web all’interno delle applicazioni desktop.

La tecnologia permette di sviluppare rapidamente componenti grafici utilizzando HTML, CSS e JavaScript, integrandoli nell’interfaccia del sistema operativo. Dal punto di vista architetturale il pannello dell’agenda non è quindi un controllo nativo della shell di Windows ma un componente Web ospitato all’interno del processo del sistema.

Test preliminari su build di sviluppo hanno mostrato che l’apertura dell’agenda avvia diversi processi legati al runtime WebView2. In particolare entra in gioco il processo della shell responsabile dell’interfaccia grafica, Windows Shell Experience Host, che gestisce il rendering del pannello e la sincronizzazione con i dati del calendario.

Le applicazioni basate su WebView2 risultano più rapide da sviluppare e aggiornare, ma possono richiedere più risorse rispetto a componenti completamente nativi. Nei test iniziali si sono osservati picchi temporanei nell’uso di CPU e memoria quando il pannello dell’agenda viene aperto o chiuso.

Ed è un problema comune a tutte le applicazioni basate su WebView2, che causano rallentamenti e appesantiscono Windows 11. Lo fa presente anche Brendan Eich, creatore di JavaScript e fondatore di Brave, nonché cofondatore di Mozilla, ex sviluppatore di Firefox OS e collaboratore del progetto webOS, che ha criticato un passaggio a WebView2 effettuato in maniera un po’ troppo “allegra”.

Integrazione con Outlook e Microsoft 365

Resta da vedere, a questo punto, come Microsoft intenda risolvere il problema. Ripensando lo sviluppo dell’agenda alla radice oppure continuando sulla strada battuta con WebView2 ma ottimizzandone significativamente le prestazioni?

Ciò che si sa è che la nuova agenda di Windows 11 si integrerà direttamente con i servizi di calendario legati all’account Microsoft e alle piattaforme aziendali basate su Microsoft 365. Gli eventi visualizzati nel flyout deriveranno tipicamente dai calendari sincronizzati con Outlook, che rimane il punto centrale della gestione degli appuntamenti.

In ogni caso, il ritorno della visualizzazione degli eventi nella barra delle applicazioni risponde a una richiesta ricorrente degli utenti che utilizzano Windows 11 come piattaforma di lavoro quotidiana.