Windows 11: aggiornamento porta nuove funzioni AI e Copilot Vision

La nuova ondata di aggiornamenti targata Windows 11 rappresenta una svolta epocale per l’esperienza utente, ridefinendo il modo in cui interagiamo con il sistema operativo grazie a una profonda integrazione dell’Intelligenza Artificiale.

La strategia di Microsoft si traduce in una piattaforma più intelligente, reattiva e personalizzabile, pronta a soddisfare le esigenze di produttività e creatività, sia che utilizzi dispositivi di ultima generazione sia che lavori su PC meno recenti.

Al centro di queste novità spicca Copilot Vision, uno strumento di nuova generazione pensato per interpretare e analizzare in tempo reale qualsiasi contenuto visualizzato sullo schermo. La sua introduzione, attualmente in fase di rilascio graduale, consente agli utenti di porre domande vocali relative a ciò che stanno osservando, anche attraverso applicazioni differenti aperte simultaneamente.

L’AI offre risposte e suggerimenti contestuali, semplificando attività che vanno dal miglioramento di una foto fino all’esecuzione di comandi complessi sul PC, con una naturalezza mai vista prima.

Copilot Vision e non solo: le novità di Windows 11 all’insegna dell’AI

L’innovazione più avanzata è però riservata ai possessori di Copilot Plus PC equipaggiati con processori Snapdragon. In questi dispositivi, l’AI si integra direttamente nell’app Impostazioni, permettendo di cercare, modificare e personalizzare le configurazioni del sistema operativo attraverso comandi vocali in linguaggio naturale.

Basta una semplice richiesta come “Voglio attivare le ore di silenzio” oppure “Connetti dispositivo Bluetooth” per vedere il PC eseguire automaticamente l’azione desiderata, senza la necessità di navigare tra menu e sottomenu. Questa funzione trasforma radicalmente l’accessibilità e l’usabilità, aprendo la strada a una gestione del computer sempre più intuitiva.

Una delle funzionalità più interessanti per chi lavora quotidianamente con il proprio PC è senza dubbio Click to Do. Potenziata sui dispositivi con Snapdragon, questa funzione permette, tramite la combinazione del tasto Windows e un clic sinistro, di accedere rapidamente a un ventaglio di azioni intelligenti. Dalla sintesi automatica di paragrafi alla lettura fluente dei testi, dalla stesura assistita di documenti fino alla pianificazione di riunioni, Click to Do si propone come uno strumento versatile per incrementare la produttività e ridurre il tempo dedicato alle operazioni ripetitive.

Anche i software creativi di Windows 11 beneficiano notevolmente dell’integrazione dell’AI. L’app Paint si arricchisce di un generatore di sticker e di un innovativo strumento di selezione oggetti, che consente di manipolare con precisione parti specifiche delle immagini, rendendo il processo creativo più flessibile e immediato.

L’app Foto, invece, introduce una funzione di illuminazione basata su AI dedicata ai dispositivi con Snapdragon, ideale per migliorare la qualità degli scatti con un solo clic. Il celebre Snipping Tool si evolve ulteriormente, offrendo la possibilità di catturare screenshot perfetti e di utilizzare un selettore di colori integrato, strumenti fondamentali per chi lavora nel mondo del design e della comunicazione visiva.

La trasformazione apportata da Microsoft non si limita però ai soli dispositivi di nuova generazione. Anche i PC meno recenti vengono coinvolti grazie all’implementazione di un sistema automatico capace di rilevare e correggere i problemi che causano riavvii imprevisti. Questa soluzione, già disponibile tramite aggiornamento non di sicurezza o scaricabile dal Microsoft Store, contribuisce a garantire una maggiore stabilità e affidabilità dell’intero ecosistema Windows 11.