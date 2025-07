Microsoft Store, stop vendita film e serie TV: perché questa scelta?

Dal 18 luglio Microsoft ha interrotto in modo definitivo la vendita di film e serie TV tramite Microsoft Store. Questa scelta segna una svolta storica per tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno utilizzato le piattaforme Windows e Xbox per l’acquisto o il noleggio di contenuti audiovisivi.

L’annuncio ufficiale, pubblicato tramite un aggiornamento sulle pagine di supporto della società di Redmond, evidenzia un cambio di rotta significativo nella strategia di distribuzione dei contenuti digitali da parte di uno dei principali player mondiali. Da questo momento, non sarà più possibile acquistare o noleggiare nuovi titoli, ma la buona notizia per i clienti è che l’accesso alla propria libreria personale rimarrà garantito, almeno per il prossimo futuro.

La scelta di Microsoft non è un fulmine a ciel sereno, inserendosi in un trend già consolidato a livello globale. Negli ultimi anni, anche altre realtà di spicco come Google Play Movies TV hanno progressivamente abbandonato la vendita diretta di film e serie TV, preferendo investire su un modello di business incentrato sui servizi di streaming.

Stop film e serie TV su Microsoft Store: una scelta in linea con il mercato odierno

La reazione degli utenti è stata eterogenea. Da una parte, molti manifestano preoccupazione per la reale proprietà digitale dei contenuti già acquistati, temendo che in futuro possano perdere l’accesso ai contenuti. Dall’altra, una parte della community riconosce come questa mossa sia il naturale risultato dell’evoluzione del mercato e delle preferenze degli spettatori, ormai abituati a un’offerta on demand sempre più ricca e personalizzata.

A fronte di questa svolta, Microsoft ha suggerito ai propri utenti di orientarsi verso piattaforme alternative come Amazon Prime Video, Apple TV e altre soluzioni simili: tutte realtà che continuano a offrire un vasto catalogo di contenuti in modalità streaming o acquisti digitali. L’azienda ha inoltre assicurato che il servizio di assistenza clienti rimarrà operativo per risolvere eventuali problematiche legate ai contenuti già in possesso degli utenti, sottolineando la volontà di tutelare il più possibile l’esperienza d’uso.

È importante sottolineare che il Microsoft Store continuerà a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per l’ecosistema Windows e Xbox, mantenendo l’offerta di app, giochi e altri prodotti digitali. Tuttavia, la dismissione della sezione dedicata a film e serie TV alimenta il dibattito sulla durata e la sicurezza dell’accesso ai contenuti digitali acquistati in passato, riportando in primo piano il tema della reale proprietà e della tutela dei diritti dei consumatori nel mondo digitale.