Chi cerca un modo per attivare Windows 11 senza pagare ha trovato un alleato inaspettato: Copilot, l’assistente AI di Microsoft. Secondo un utente su Reddit, con il giusto prompt il chatbot sarebbe in grado di fornire istruzioni dettagliate su come bypassare le protezioni anti-pirateria del sistema operativo.

Copilot e la pirateria su Windows 11

Tutti sanno benissimo che Windows è sempre stato il sistema operativo, nonché semplicemente il software, più piratato e crackato in assoluto. Proprio in virtù di questo, Microsoft sembrerebbe aver scelto di avere un approccio molto più semplice e permissivo in confronto agli anni passati. Stando a quanto visto dunque combattere la pirateria potrebbe non essere più una priorità, anche se l’azienda di Redmond continua a sponsorizzare licenze ufficiali.

Copilot, alimentato dall’AI generativa di OpenAI, è stato progettato per fornire assistenza agli utenti di Windows. Tuttavia, rispondendo a una domanda diretta su script per attivare Windows 11, l’assistente sarebbe in grado di illustrare i vari metodi di attivazione non autorizzati, elencando tool open-source disponibili online.

Microsoft corre ai ripari

La situazione è abbastanza esilarante, in quanto Copilot, anche dopo aver dato le informazioni utili ad avere Windows gratis, ci tiene a ricordare che si tratterebbe di una violazione delle condizioni d’uso di Microsoft. Oltre a questo, l’intelligenza artificiale va molto nel dettaglio e spiega agli utenti quali sono i problemi a cui si può andare incontro. Ecco la lista:

Sicurezza : l’esecuzione di codice di terze parti può esporre il PC a malware e vulnerabilità;

: l’esecuzione di codice di terze parti può esporre il PC a malware e vulnerabilità; Stabilità del sistema : Windows potrebbe non funzionare correttamente con modifiche non ufficiali;

: Windows potrebbe non funzionare correttamente con modifiche non ufficiali; Supporto tecnico : chi usa versioni non attivate non può ricevere assistenza da Microsoft;

: chi usa versioni non attivate non può ricevere assistenza da Microsoft; Questione etica: Copilot sottolinea che la pirateria è una violazione delle licenze software.

Questa situazione potrebbe spingere Microsoft a modificare il comportamento di Copilot, per evitare che l’assistente AI diventi involontariamente un complice della pirateria informatica.