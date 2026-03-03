Windows 11 potenzia l’audio wireless: LE Audio e volumi separati

La gestione dell’audio wireless su Windows 11 compie un significativo balzo in avanti con le nuove build Insider rilasciate da Microsoft, grazie all’introduzione di controlli avanzati per la condivisione dell’audio tramite Bluetooth. Le novità non solo rispondono a una richiesta funzionale di lungo corso — ossia la possibilità di trasmettere un singolo flusso audio a più dispositivi — ma riflettono anche i progressi tecnologici nel supporto dello standard Bluetooth LE Audio.

Secondo i dati Microsoft, la frequenza di sessioni condivise è aumentata di oltre il 30% tra gli utenti che guardano contenuti multimediali in coppia o trasferiscono l’audio su diversi dispositivi di riproduzione sonora (ad esempio tra diversi auricolari).

Nel contesto storico delle tecnologie audio su PC, Windows ha sempre avuto un supporto limitato per l’uscita simultanea verso più device. Le versioni precedenti di Windows 10 e 11 permettevano solo l’uso di software di terze parti oppure mixer virtuali come Stereo Mix per ottenere risultati simili, spesso con risultati incongruenti in termini di sincronizzazione e latenza.

Come funziona Shared Audio in Windows 11

L’introduzione della funzione Shared Audio segna la transizione verso una gestione nativa, resa possibile dallo stack Bluetooth LE Audio, che include l’uso del codec LC3 e funzionalità multi-stream. Queste tecnologie sono emerse con la specifica Bluetooth 5.2 e successive e consentono a un unico trasmettitore di gestire più ricevitori con maggiore efficienza energetica e sincronizzazione rispetto al tradizionale Bluetooth Classic A2DP.

La funzione di condivisione audio nei sistemi Windows 11 si basa su una serie di prerequisiti tecnici e software. Prima di tutto, è richiesto un PC con architettura Copilot+ e compatibilità con Bluetooth LE Audio, oltre all’esecuzione di una delle build Insider che includano questa funzionalità — in particolare le build Dev 26300.7939 e Beta 26220.7934, entrambe parte del ciclo di sviluppo per Windows 11 versione 25H2.

Windows 11 aggiunge così, all’interno del menu rapido Quick Settings l’opzione Shared audio (preview), tramite la quale l’utente può selezionare due dispositivi audio Bluetooth LE compatibili e avviare la condivisione del flusso sonoro.

Una volta attivato lo streaming condiviso, l’interfaccia di sistema mostra nell’area di notifica un indicatore specifico con l’icona di un altoparlante affiancato da due profili utente, confermando visivamente che la condivisione è in corso. Dal pannello delle impostazioni rapide o dal centro notifiche è possibile accedere ai controlli dedicati, dove ora vengono esposti due slider di volume individuali: ogni dispositivo collegato può avere un livello di volume differenziato senza influenzare l’altro, mentre il controllo generale del volume tramite tastiera o Quick Settings continua a regolare l’uscita complessiva.

Requisiti hardware e compatibilità

L’attivazione di Shared Audio è vincolata alla presenza di componenti hardware e driver aggiornati.

Il sistema deve disporre di un adattatore Bluetooth che supporti lo standard Bluetooth Low Energy Audio, compatibile con il profilo multi-stream e con il codec LC3. I dispositivi audio compatibili includono cuffie e auricolari di ultima generazione come Samsung Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro, Sony WF-1000XM6 e Xbox Wireless Headset, tutti riconosciuti dal sistema come supporti validi per la condivisione audio.

La presenza di firmware aggiornati su questi accessori è altresì fondamentale per assicurare la piena interoperabilità con lo stack Bluetooth di Windows 11.

Nonostante questi progressi, la funzione rimane al momento in anteprima e limitata ai PC che rientrano nel programma Copilot+ e hanno aderito ai canali Insider. La distribuzione delle novità avviene attraverso un rollout controllato, per cui non tutti i dispositivi con le build menzionate vedranno immediatamente i controlli avanzati.

Implicazioni tecniche e scenari d’uso

L’adozione di Shared Audio e di un modello di controllo del volume per singolo ascoltatore apre varie possibilità d’uso.

In ambito domestico, permette a due persone di guardare contenuti video o ascoltare musica con auricolari separati senza cavi e con livelli di volume personalizzati.

Nei contesti professionali, la possibilità di trasmettere audio a più auricolari può agevolare dimostrazioni o revisioni collettive di contenuti multimediali.

Sul fronte tecnico, l’integrazione con Bluetooth LE Audio pone le basi per futuri sviluppi nella trasmissione broadcast, anche oltre la semplice coppia di dispositivi, allineando Windows alle specifiche supportate da altri sistemi come Android e dispositivi compatibili Auracast.

Nonostante i vantaggi, emergono alcune limitazioni evidenti: non è garantita la compatibilità con dispositivi che non supportano lo standard Bluetooth LE Audio. Inoltre, la qualità audio percepita e la sincronizzazione, cioè l’allineamento temporale corretto tra audio e contenuto riprodotto, possono variare a causa delle differenze nel firmware, il software interno che gestisce il funzionamento di cuffie e auricolari, tra i vari modelli; infine, la disponibilità attualmente limitata ai PC Copilot+ potrebbe rallentarne una diffusione più ampia.

Tuttavia, con l’espansione dello standard Bluetooth LE Audio e un maggior supporto driver da parte dei produttori, è prevedibile che la nuova funzionalità possa evolvere fino a diventare parte integrante delle versioni stabili di Windows 11.

Audio: cosa si aspetta da tempo chi usa Windows 11

Con l’introduzione del supporto MIDI 2.0 in Windows 11, Microsoft ha compiuto un gran passo in avanti per venire incontro alle esigenze di musicisti, producer e creator.

Ad ogni modo, gli utenti di Windows 11 attendono da tempo l’introduzione di nuove funzionalità.

Una richiesta costante, ad esempio, è la possibilità di usare, senza driver proprietari o dongle esterni, codec A2DP di fascia alta come aptX HD/Adaptive/Lossless o LDAC. Oggi, in pratica, Windows si appoggia ai codec “baseline” (SBC) e a quelli più comuni (AAC), mentre i codec avanzati non risultano supportati nativamente e dipendono spesso da chipset/driver del produttore (o soluzioni esterne).

Per l’utente questo si traduce in tre effetti tecnici: negoziazione A2DP che “cade” su SBC/AAC anche con cuffie hi-res; qualità variabile tra PC diversi a parità di cuffie; maggiore complessità (driver alternativi, adattatori USB dedicati).

Per anni, inoltre, il comportamento tipico con headset Bluetooth è stato: appena attivi il microfono, l’audio in uscita degrada (storicamente per limiti dei profili/percorsi audio e della gestione hands-free). Microsoft ha iniziato a mitigare il problema con modalità stereo “super wideband” per dispositivi Bluetooth LE Audio su Windows 11 24H2, così l’audio non è costretto a diventare mono quando si attiva il microfono (restano però i limiti di latenza intrinseci del Bluetooth).

La strada imboccata da Microsoft è quella corretta perché sposta parte dell’esperienza verso LE Audio e relativi driver, ma non risolve automaticamente tutti i casi (dipende da hardware e stack).

LE Audio “vero”, con requisiti chiari e meno frammentazione

Gli utenti vogliono LE Audio come capacità “standard”, non come eccezione legata a specifiche linee di PC. Microsoft stessa chiarisce che LE Audio su Windows 11 richiede: versione 22H2 o superiore, radio Bluetooth compatibile, codec compatibile e driver LE Audio forniti dal produttore per radio e codec.

In parallelo, funzioni come la condivisione audio basata su broadcast LE Audio (in stile Auracast) sono ancora vincolate a modelli specifici (ad esempio Copilot+ PC e driver/firmware adeguati), cosa che alimenta l’aspettativa di un’adozione più ampia e “democratica”.

Equalizzatore e DSP di sistema realmente “first-party”

Molti si aspettano un equalizzatore grafico globale e controlli DSP uniformi (EQ, loudness, preamp, limiter, profili per cuffie/altoparlanti) integrati nel sistema, non demandati a pannelli OEM o tool terzi. Nelle configurazioni standard, Windows 11 non offre un equalizzatore avanzato di sistema universale.

Windows 11 ha un mixer per impostare l’uscita a livello di applicazione, ma una richiesta frequente è che l’associazione tra app e dispositivo sia persistente e non soggetta a reset dopo aggiornamenti, cambi di dispositivi e riavvii delle sessioni audio.