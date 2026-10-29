Windows 11 chiede il riavvio troppo presto: aggiornamenti da rifare

Windows 11 può mostrare il pulsante Riavvia ora in Windows Update anche quando alcuni aggiornamenti sono ancora in fase di installazione. Un comportamento che sembra contraddittorio: il sistema operativo invita a riavviare il PC, ma l’operazione potrebbe arrivare troppo presto, prolungare i tempi di attesa e rendere necessario un secondo riavvio. Microsoft ha riconosciuto il problema e sta valutando una modifica.

Già quasi 6 anni fa, a dicembre 2020, alcuni utenti segnalavano su Microsoft Q&A la comparsa del pulsante di riavvio prima che tutti gli aggiornamenti cumulativi avessero completato l’installazione. A distanza di tempo, quello stesso comportamento continua a creare confusione anche in Windows 11, nonostante le modifiche introdotte nel 2026 per ridurre le interruzioni provocate dagli aggiornamenti.

Il problema è emerso nuovamente in questi giorni, quando Nathan McNulty, esperto di sicurezza e Microsoft MVP, ha documentato una situazione particolarmente significativa: Windows Update proponeva il riavvio mentre l’aggiornamento cumulativo di sicurezza KB5127648 aveva raggiunto appena il 2% dell’installazione.

Perché Windows 11 chiede di riavviare mentre ancora installa gli aggiornamenti?

Windows Update spesso gestisce più pacchetti contemporaneamente, ciascuno con il proprio stato di avanzamento: un aggiornamento di .NET Framework, un driver e un aggiornamento cumulativo di Windows possono attraversare fasi differenti, senza che le operazioni siano tutte completate nello stesso momento.

Nella schermata pubblicata da McNulty, per esempio, l’aggiornamento di sicurezza di ottobre risultava ancora in installazione al 2%, mentre un aggiornamento di .NET Framework e un driver audio avevano già raggiunto lo stato Riavvio in sospeso. Windows Update mostrava contemporaneamente il messaggio Riavvio necessario, una stima di 6 minuti e il pulsante blu per riavviare immediatamente il computer.

Il fatto è che il sistema considera sufficiente la presenza di almeno un aggiornamento pronto per il riavvio per offrire all’utente la possibilità di procedere. Non richiede necessariamente che ogni altro pacchetto abbia terminato la propria installazione.

Jen Gentleman, membro del team Windows di Microsoft, ha spiegato che il pulsante compare intenzionalmente: alcuni aggiornamenti sono già pronti e l’utente potrebbe voler riavviare immediatamente per completarli.

Quello con cui abbiamo a che fare, quindi, è presentato in primo luogo come un problema di interfaccia e rappresentazione dello stato.

Cosa succede se si preme Riavvia ora troppo presto in Windows 11

Premere Riavvia ora mentre Windows Update sta ancora installando altri pacchetti non significa compromettere lo stato del sistema operativo: Windows 11 dispone di meccanismi per gestire le operazioni in sospeso e completare o riprendere determinate attività durante le successive fasi di avvio. Le conseguenze pratiche dipendono però dal tipo di aggiornamento, dal suo stato e dalle operazioni che restano da completare.

Un aggiornamento cumulativo può richiedere diverse elaborazioni prima che il sistema torni pienamente utilizzabile: se nel frattempo l’utente acconsente al riavvio cliccando su Riavvia ora mentre l’installazione del pacchetto cumulativo non risulta completa, rischia di interrompere il normale flusso di lavoro e di ritrovarsi ad attendere più del previsto.

Nel caso peggiore per la produttività, il computer torna operativo dopo il primo riavvio, riprende le installazioni ancora incomplete e richiede successivamente un’altra accensione del ciclo di aggiornamento, con un secondo riavvio.

La contraddizione con il nuovo sistema che promette un solo riavvio al mese

La vicenda assume maggiore importanza alla luce delle modifiche introdotte da Microsoft nell’estate 2026. Con la documentazione KB5121772, l’azienda ha illustrato un meccanismo destinato a concentrare diversi aggiornamenti in un’unica sessione mensile.

A partire dagli aggiornamenti distribuiti dal 28 luglio 2026, Windows 11 può raggruppare i pacchetti che richiedono un riavvio, allineandoli alla tradizionale distribuzione mensile delle correzioni di sicurezza, il Patch Tuesday. Il sistema coinvolge gli aggiornamenti di .NET, i driver distribuiti tramite Windows Update e gli aggiornamenti firmware. Anziché chiedere riavvii separati durante il mese, Windows conserva quelli che possono attendere e li coordina con l’aggiornamento mensile della sicurezza.

La funzionalità interessa Windows 11 24H2, 25H2, 26H1 e 26H2, ma Microsoft precisa due limiti importanti: la distribuzione è graduale e, per il momento, il meccanismo riguarda i dispositivi non gestiti dai reparti IT.

Eppure, proprio la coesistenza di pacchetti con stati differenti può creare la situazione descritta da McNulty: un aggiornamento .NET risulta pronto per il riavvio mentre l’aggiornamento cumulativo principale sta ancora lavorando. Il sistema è quindi progettato per ridurre i riavvii, ma il pulsante Riavvia ora offerto troppo presto può spingere l’utente nella direzione opposta.

Microsoft prepara una modifica: il riavvio anticipato resterà possibile

La segnalazione ha ricevuto una risposta da Aria Hanson, Principal Group Product Manager di Microsoft, che si occupa anche di Windows Autopatch e Intune.

Hanson ha confermato che Microsoft sta valutando un cambiamento per soddisfare due esigenze: permettere il riavvio immediato a chi vuole completare un aggiornamento già pronto ed evitare che gli altri utenti riavviino il PC prima della conclusione di tutte le installazioni.

Microsoft non ha ancora comunicato come cambierà l’interfaccia, né ha indicato una versione o un aggiornamento KB che introdurrà la correzione.

Tra le soluzioni alle quali è stato fatto riferimento, compare la possibilità di mostrare un messaggio più esplicito, mantenendo il riavvio anticipato come scelta secondaria. Un’altra proposta consiste nel differenziare visivamente il pulsante quando alcuni aggiornamenti risultano ancora in corso.

Hanson ha inoltre precisato che le notifiche che invitano a riavviare il computer continueranno a comparire soltanto dopo il completamento delle installazioni. Il comportamento controverso riguarda soprattutto la pagina Windows Update, che l’utente può aprire manualmente mentre il sistema sta ancora lavorando.