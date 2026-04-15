Windows 11 KB5083769 e KB5082052: le nuove funzionalità introdotte ad aprile 2026

Il Patch Tuesday continua a rappresentare uno dei pilastri della manutenzione dei sistemi Windows. L’appuntamento di aprile 2026 introduce i pacchetti cumulativi KB5083769 e KB5082052 per Windows 11, rispettivamente destinati alle versioni 25H2-24H2 e 23H2.

Nel tempo Microsoft ha adottato e perfezionato il modello degli aggiornamenti cumulativi, ovvero i pacchetti che includono al loro interno tutte le correzioni e i miglioramenti rilasciati in precedenza, così da mantenere il sistema sempre aggiornato installando un unico aggiornamento completo anziché effettuare molteplici interventi separati.

Da tempo, gli aggiornamenti cumulativi non contengono solo patch di sicurezza ma anche nuove funzionalità, attivate istantaneamente oppure “a ondate”. Di seguito ci concentriamo proprio sulle novità che fanno il loro debutto in Windows 11.

Patch Tuesday di aprile 2026: cosa cambia

Uno degli interventi introdotti con KB5083769 e KB5082052 riguarda Smart App Control, il meccanismo basato su reputazione e firma digitale che blocca applicazioni non attendibili.

Fino ad oggi, attivarlo o disattivarlo richiedeva una reinstallazione pulita del sistema operativo. Con gli ultimi aggiornamenti per Windows 11, invece, Smart App Control diventa gestibile direttamente dalle impostazioni di sicurezza.

Basta digitare Sicurezza di Windows nel menu Start di Windows 11, cliccare su Controllo delle app e del browser e infine su Impostazioni di Controllo intelligente delle app.

La scelta operata da Microsoft semplifica la gestione di Smart App Control ma che solleva anche qualche perplessità: ridurre la rigidità del meccanismo potrebbe aprire a configurazioni meno sicure se l’utente non comprende appieno il funzionamento.

Correzioni tecniche e affidabilità del sistema

Tra le correzioni meno visibili ma più importanti spicca quella legata al comando sfc /scannow .

In alcune build precedenti, l’utilità di sistema SFC (System File Checker) generava messaggi di errore fuorvianti anche in assenza di problemi reali. L’intervento elimina queste anomalie, migliorando l’affidabilità diagnostica di uno strumento spesso utilizzato per la risoluzione avanzata dei problemi.

Tra l’altro SFC, complice anche una comunicazione non ottimale da parte di Microsoft, è uno degli strumenti più incompresi dagli utenti. In un altro nostro articolo abbiamo spiegato perché SFC non funziona mai su Windows 10 e Windows 11.

Microsoft ha lavorato anche sulla stabilità generale: miglioramenti nel caricamento della modalità provvisoria, ottimizzazioni nella gestione dell’audio MIDI e maggiore affidabilità del menu Start quando configurato tramite policy di gruppo. Sono dettagli che, presi singolarmente, sembrano marginali; nel complesso però incidono sulla coerenza operativa del sistema.

Accessibilità e integrazione con Copilot

Un cambiamento interessante riguarda Narrator, che ora integra descrizioni avanzate delle immagini sfruttando Copilot. La combinazione tra screen reader e AI consente di ottenere descrizioni contestuali sia dell’elemento selezionato sia dell’intero schermo. Sui dispositivi Copilot+ l’elaborazione può avvenire in locale, riducendo la dipendenza dal cloud e migliorando la latenza.

Va detto però che la funzione introduce implicazioni sulla privacy: l’immagine viene condivisa solo dopo un’azione esplicita dell’utente, ma resta fondamentale comprendere quando e come i dati vengono inviati ai servizi cloud di Microsoft.

Esplora file e gestione dei file

L’aggiornamento introduce miglioramenti concreti anche in Esplora file: ora è più affidabile attivare lo sblocco dei file scaricati da Internet per visualizzarne l’anteprima, una funzione che in precedenza poteva fallire a causa di metadati non gestiti correttamente.

Inoltre, la digitazione vocale può essere utilizzata in Esplora file anche per rinominare file, sfruttando la combinazione di tasti Windows + H .

Interessante anche la possibilità di ordinare le autorizzazioni della sezione Impostazioni avanzate di sicurezza (schermata Proprietà, Avanzate di file e cartelle): una modifica utile soprattutto per amministratori di sistema che gestiscono ACL complesse.

Miglioramenti hardware: display e consumi

Sul fronte hardware emergono aggiornamenti significativi per il sottosistema grafico. I monitor possono ora segnalare frequenze di aggiornamento superiori ai 1000 Hz, un valore che interessa principalmente in ambienti sperimentali o gaming avanzato.

Più concreto è il miglioramento nella gestione delle connessioni USB4: il controller può entrare in uno stato di consumo minimo durante la sospensione del sistema, con benefici tangibili sulla batteria.

Microsoft ha corretto anche problemi legati all’HDR e ai blocchi DisplayID 2.0 non conformi; migliorata inoltre l’accuratezza delle informazioni ottenute tramite API WMI.

Uno sguardo alle prossime evoluzioni di Windows 11

L’aggiornamento di aprile 2026 non introduce problemi noti, almeno stando ai primi riscontri di Microsoft.

In prospettiva, l’azienda di Redmond si accinge a introdurre in Windows 11 circa 25 modifiche: tra le novità attese, ci sono il ritorno della barra delle applicazioni spostabile e un miglioramento delle prestazioni delle interfacce moderne, incluso il menu contestuale.

In parallelo, l’azienda sembra voler ridimensionare l’integrazione di Copilot e ridurre la presenza di contenuti promozionali nel sistema operativo. L’obiettivo dichiarato è rendere l’esperienza iniziale più rapida e meno invasiva, anche grazie a un Windows Update maggiormente personalizzabile.