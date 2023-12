Windows 11, l'ultimo aggiornamento crea problemi con il Wi-Fi

Attraverso una dichiarazione ufficiale Microsoft ha ammesso che l’aggiornamento KB5032288 per Windows 11 sta creando non pochi problemi ad alcuni adattatori Wi-Fi, rendendo inaccessibile la rete ad alcuni utenti. Questo bug si va ad aggiungere a quelli registrati con l’aggiornamento cumulativo KB5033375 del 12 dicembre, anch’essi legati alla connettività Wi-Fi.

Il colosso di Redmond ha ricevuto numerosi segnalazioni riguardo questi problemi soprattutto da parte di utenti che cercano di collegarsi a una rete in contesti aziendali, scolastici o pubblici. Di fatto, nel contesto di Wi-Fi domestici, l’aggiornamento non sembra aver avuto alcun tipo di effetto collaterale.

Anche se Microsoft non ha ancora rilasciato una patch specifica per il sistema operativo, è possibile aiutare gli sviluppatori segnalando l’accaduto attraverso la funzione Hub di Feedback. Con la collaborazione di un numero maggiore di utenti, l’aggiornamento correttivo dovrebbe essere disponibile in tempi più ristretti.

Problemi con il Wi-Fi: ecco come ripristinare la linea con un downgrade di Windows 11

Questo fenomeno può essere trascurabile per molti ma, per studenti o per chi lavora con una Wi-Fi aziendale, può trattarsi di un disagio enorme.

In questi casi, per ripristinare il corretto funzionamento del Wi-Fi, l’unica possibilità è tornare a una build precedente del sistema operativo. Per effettuare un downgrade di Windows 11 è necessario:

Aprire il menu Start di Windows;

di Windows; Cercare Windows Update quindi andare su Cronologia aggiornamenti – Disinstalla aggiornamenti ;

quindi andare su – ; Nell’elenco degli aggiornamenti installati, selezionare KB5033375 o KB50532288 , quindi fare clic sul pulsante Disinstalla ;

o , quindi fare clic sul pulsante ; Dopo aver disinstallato l’aggiornamento, riavviare il computer.

Gli sviluppatori Microsoft sono costantemente a lavoro per migliorare il sistema operativo e, in questo contesto così dinamico, è facile che si verifichino dei bug anche di entità alquanto consistente. In tal senso possiamo citare l’aggiornamento KB5025305 che, giusto qualche mese fa, ha causato non pochi problemi ai videogiocatori.