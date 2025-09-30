Windows 11 permette di impostare Chrome e Google Search per le ricerche

Nell’Unione Europea gli utenti di Windows 11 possono già configurare il sistema in modo da rimuovere completamente Microsoft Edge. Microsoft permette agli utenti in questa regione di disinstallare Edge e disabilitare Bing come motore di ricerca predefinito nel menu Start. La funzionalità è parte degli adeguamenti alle norme europee sul mercato digitale (ad esempio il Digital Markets Act) per favorire la concorrenza e la scelta degli utenti.

Impostare Chrome come browser predefinito in Windows 11

Già oggi, accedendo alla sezione App, App Predefinite, Google Chrome (la stessa procedura può essere applicata per altri browser Web), si può impostare Chrome come browser predefinito, in maniera molto più semplice rispetto al passato.

Si trovano infatti i comodi pulsanti Imposta predefinito accanto a Rendi Google Chrome il browser predefinito e Imposta Google Chrome come predefinito per i file PDF, nel caso in cui si volessero aprire i documenti in formato PDF avvalendosi del browser Google.

Il fatto è che, anche così facendo, quando si digita – nella casella di ricerca della barra delle applicazioni o nel menu Start – un termine che non corrisponde a una risorsa memorizzata nel computer locale, Windows 11 continua ad avvalersi del motore di ricerca Microsoft Bing e del browser Edge per proporre risultati contestuali e pertinenti.

Presto sarà possibile sostituire Edge e Bing in via ufficiale

Microsoft sembra pronta a introdurre un cambiamento significativo in Windows 11: la possibilità di aprire le ricerche effettuate dalla barra delle applicazioni e dal menu Start con il browser e il motore di ricerca scelti dall’utente, anziché servirsi sempre di Edge e Bing.

La novità emerge in seguito alla scoperta, nell’ultima build di Edge Canary, di alcuni nuovi flag che vanno nell’ottica di una migliore personalizzazione del sistema operativo:

msExplicitLaunchNonBingDSE

msExplicitLaunchNonBingDSEAndNonEdgeDB

msExplicitLaunchNonEdgeDB

msWSBLaunchNonBingDSE

msWSBLaunchNonBingDSEAndNonEdgeDB

msWSBLaunchNonEdgeDB

Dalle sigle, è evidente che WSB sia l’acronimo di Windows Search Box e DSE di Default Search Engine. Questo suggerisce che Microsoft stia sperimentando un’opzione per instradare le ricerche verso il browser e il motore di ricerca scelti dall’utente.

Se queste impostazioni fosse davvero implementate, come sembra, la scelta del browser e del motore predefiniti verrebbero finalmente rispettate.

Cosa succede se si disinstalla Edge

Digitando App installate nella casella di ricerca del menu Start di Windows 11, cliccando sui tre puntini a destra di Microsoft Edge quindi scegliendo Disinstalla, si può rimuovere il browser dell’azienda di Redmond.

Il fatto è che, digitando un termine di ricerca nella barra delle applicazioni o nel menu Start, Windows 11 continua a interpellare Bing. Premendo Invio, inoltre, si apre il Microsoft Store che invita a reinstallare Edge. Soltanto con un clic sul pulsante Apri risultati nel browser, si avvia il browser predefinito, ad esempio Chrome (comportamento verificato su Windows 11 25H2).

Come disattivare i risultati Web nel menu Start

Chi volesse al momento rinunciare del tutto alla ricerca Web dalla barra delle applicazioni di Windows 11 e dal menu Start, può semplicemente premere Windows+X , scegliere Terminale (Admin) quindi incollare i comandi che seguono:

reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v SearchboxTaskbarMode /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v BingSearchEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer /v DisableSearchBoxSuggestions /t REG_DWORD /d 1 /f

Le modifiche divengono immediatamente attive: la casella di ricerca sparisce e dal menu Start non è più possibile avviare alcuna ricerca sul Web. Va comunque tenuto presente che gli interventi si applicano solo all’account utente locale, non a tutti gli account configurati sulla stessa macchina Windows 11.

Per ripristinare la configurazione predefinita, è sufficiente impartire i seguenti comandi:

reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v SearchboxTaskbarMode /t REG_DWORD /d 2 /f

reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v BingSearchEnabled /f