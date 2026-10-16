Windows 11, Microsoft prova a trasformare le Impostazioni in un'app del Microsoft Store

Microsoft sta sperimentando un modo diverso di sviluppare e, potenzialmente, distribuire alcune parti delle Impostazioni di Windows 11, oggi accessibili rapidamente premendo Windows+I . L’indizio arriva da Project Odeon, un’applicazione comparsa nel Microsoft Store con l’icona delle Impostazioni e un’interfaccia molto simile a quella integrata nel sistema operativo. Non è un sostituto pronto per l’uso e Microsoft non ha annunciato alcun piano pubblico: il pacchetto, però, offre uno sguardo interessante sul lavoro in corso per rendere più modulari componenti che oggi dipendono ancora strettamente dagli aggiornamenti di Windows.

Il classico Pannello di controllo accompagna Windows fin dagli albori e, a oltre 40 anni di distanza, Windows 11 continua a utilizzarlo per diverse configurazioni avanzate: per accedervi rapidamente, basta premere Windows+R quindi digitare control .

Microsoft conferma che molte impostazioni del vecchio Pannello di controllo sono in fase di migrazione verso l’app Impostazioni, ma precisa anche che lo strumento classico rimane disponibile per ragioni di compatibilità e per accedere alle funzioni non ancora trasferite. Project Odeon potrebbe rappresentare uno dei laboratori attraverso i quali Microsoft prova a rendere più rapido questo processo.

Project Odeon non sostituisce del tutto le Impostazioni di Windows 11

Forzando l’installazione del nuovo Project Odeon, a mo’ di test, la normale applicazione Impostazioni di Windows 11 continua a esistere e a funzionare.

L’applicazione standard di Windows 11 utilizza SystemSettings.exe ; Project Odeon, invece, avvia un eseguibile chiamato AccountExperiences.Settings.TestApp.exe . Più che un nuovo pannello Impostazioni già pronto, sembra un banco di prova dedicato a componenti e interfacce che Microsoft può sviluppare senza intervenire continuamente sul codice principale di Windows.

Al momento, inoltre, Project Odeon sembra lavorare su dati locali simulati: compaiono nomi utente fittizi insieme a impostazioni simulate, immagini di sfondo di prova e configurazioni hardware inventate.

Perché la distribuzione tramite Microsoft Store sarebbe importante

La parte più interessante di Project Odeon non riguarda tanto il suo aspetto grafico, quanto il possibile metodo di distribuzione. Le Impostazioni fanno parte di Windows e molte modifiche arrivano insieme agli aggiornamenti del sistema operativo; un componente separato – distribuito attraverso il Microsoft Store – potrebbe invece seguire un ciclo di aggiornamento indipendente.

Già oggi Windows 11 si serve del Microsoft Store per aggiornare applicazioni integrate come Blocco note e Paint. Se Microsoft applicasse lo stesso principio ai singoli componenti delle Impostazioni, una nuova schermata potrebbe raggiungere gli utenti senza transitare per Windows Update e comunque senza essere legata alla distribuzione di un aggiornamento cumulativo del sistema operativo.

L’ipotesi diventa interessante soprattutto considerando il lavoro che Microsoft sta portando avanti sul Pannello di controllo. Il processo di migrazione si sta trascinando avanti da diverso tempo, con una lentezza davvero impressionante: per questo motivo, Redmond potrebbe aver deciso di “rompere gli indugi” con una soluzione come Project Odeon, in grado di assicurare maggiore flessibilità e possibilità di aggiornamento continuo.

Da qui a dire che Windows 11 si libererà a breve di tutto il codice legacy presente “sotto il cofano” ce ne passa. Basta addentrarsi nelle proprietà avanzate della rete, delle stampanti o di alcuni dispositivi per ritrovarsi davanti a finestre Win32 che hanno poco in comune con l’interfaccia moderna.

Il problema di affidarsi allo Store per funzioni essenziali

Separare componenti di Windows dal sistema operativo presenta vantaggi evidenti, ma introduce anche una questione delicata: quanto può dipendere dall’infrastruttura dello Store una funzione necessaria per amministrare il PC?

A gennaio 2026 un malfunzionamento lato server legato al Microsoft Store provocò l’errore 0x803F8001 su applicazioni integrate quali Blocco note, Paint e Strumento di cattura. Microsoft confermò l’origine server-side del problema e successivamente applicò una correzione.

Se una situazione analoga interessasse l’interfaccia principale delle Impostazioni, le conseguenze sarebbero più serie: pensiamo a un PC che non riesce a collegarsi alla rete e sul quale proprio lo strumento necessario per correggere la configurazione dipenda da un controllo remoto dello Store. Sarebbe un circolo vizioso difficile da accettare, soprattutto nelle aziende o sui sistemi isolati da Internet.

Una eventuale distribuzione modulare dovrebbe quindi distinguere nettamente il canale di aggiornamento dal requisito di esecuzione. Ricevere nuovi componenti tramite Store è una cosa; dipendere dai servizi online di Microsoft ogni volta che si apre una pagina delle Impostazioni sarebbe tutt’altra faccenda.