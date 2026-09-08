Windows 11 prepara un nuovo widget che controlla le batterie di PC e periferiche

Windows 11 potrebbe presto offrire un modo più completo per controllare l’autonomia del PC e delle periferiche collegate.

Nelle versioni preliminari del sistema operativo è comparso un nuovo widget della batteria, ancora nascosto e non pienamente operativo, che Microsoft sembra voler integrare nel pannello Widget.

La funzione potrebbe mostrare in un’unica schermata la carica del computer e quella di accessori compatibili come mouse, tastiere e cuffie. Il progetto arriva mentre l’azienda continua ad ampliare le funzioni informative disponibili in Windows 11, includendo anche elementi destinati alla schermata di blocco. Non esiste ancora una data ufficiale per il rilascio nella versione stabile, quindi caratteristiche e disponibilità potrebbero cambiare durante lo sviluppo.

Il widget raccoglierà lo stato delle periferiche

L’idea alla base della nuova funzione è semplice: concentrare in un’unica interfaccia informazioni che oggi possono essere distribuite tra barra delle applicazioni, impostazioni di sistema e applicazioni dei produttori. Il PC dovrebbe occupare la posizione principale, mentre sotto potrebbero comparire le periferiche compatibili con la lettura del livello di carica.

Il sistema potrebbe quindi visualizzare la percentuale residua di mouse, tastiere, cuffie, altoparlanti e altri accessori wireless. La disponibilità del dato dipenderà naturalmente dal modo in cui ciascun dispositivo comunica le informazioni energetiche a Windows. Non tutte le periferiche Bluetooth, infatti, espongono necessariamente lo stesso livello di dettaglio.

Un elemento particolarmente interessante riguarda la possibile integrazione con la schermata di blocco. Microsoft sta progressivamente trasformando quest’area in uno spazio capace di fornire informazioni prima dell’accesso al desktop. Il nuovo widget potrebbe consentire di verificare rapidamente l’autonomia senza aprire una sessione di Windows.

Il progetto resta comunque sperimentale. La presenza del componente nelle build Insider non garantisce il suo arrivo nella versione definitiva: Microsoft utilizza questi canali anche per testare funzioni che possono essere modificate, rimandate o eliminate. Al momento, quindi, non è corretto considerare il widget una caratteristica già disponibile per tutti gli utenti di Windows 11.

Una funzione utile soprattutto sui portatili

Il vantaggio più concreto emerge per chi utilizza un portatile insieme a numerose periferiche wireless. Controllare nello stesso punto la carica del computer e degli accessori può evitare di aprire più pannelli o utilizzare software proprietari. La differenza rispetto all’attuale indicatore della barra delle applicazioni sarebbe quindi soprattutto nella quantità di dispositivi monitorabili.

La funzione potrebbe risultare ancora più pratica durante il lavoro mobile. Un controllo rapido prima di iniziare una riunione, una sessione di gioco o una giornata lontano dalla presa elettrica permetterebbe di individuare immediatamente un accessorio prossimo all’esaurimento.

Dal punto di vista tecnico, il valore del widget dipenderà soprattutto dalla qualità dell’integrazione con il sottosistema Bluetooth e dai dati messi a disposizione dai singoli dispositivi. Microsoft dovrà gestire differenze tra produttori, protocolli e livelli di precisione nella comunicazione della batteria. La semplice presenza del componente nell’interfaccia non garantisce quindi una compatibilità universale.