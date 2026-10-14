Windows 11 Pro a 12,25 € e Office 2024 a 19,99 € per PC: preparati al 13 ottobre

Il 13 ottobre 2026 è una data importante per gli utenti Windows e Office. Windows 11 versione 24H2 Home e Pro raggiungerà la fine del servizio, mentre terminerà anche il supporto di Office 2021. Entrambi i prodotti continueranno a funzionare, ma per queste versioni non saranno più disponibili aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug regolari.
Chi sta pianificando un aggiornamento può valutare Windows 11 Pro, attualmente disponibile su Godeal24 a 12,25 €. Tra le sue funzionalità figurano la crittografia del disco BitLocker, il Desktop remoto, Hyper-V e Windows Sandbox. Prima di aggiornare, verifica la compatibilità hardware del tuo PC.
Per gli utenti Office, Office 2024 Pro Plus per un PC costa 22,99 €, mentre la licenza per cinque PC è disponibile a 99,95 €, ovvero 19,99 € per PC. La suite include applicazioni di produttività note come Word, Excel e PowerPoint. In alternativa, l’account Office 365 Pro Plus per cinque dispositivi, valido un anno costa 35,99 €.
Verificare le versioni software e le opzioni di licenza prima della scadenza di ottobre può aiutare gli utenti a pianificare gli aggiornamenti e a mantenere un ambiente PC più aggiornato. Prima dell’acquisto, si consiglia inoltre di controllare i termini dei prodotti e la compatibilità del dispositivo.
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