Microsoft sta preparando un’evoluzione importante per la propria piattaforma server e le novità non riguardano soltanto l’introduzione di nuove tecnologie.

La documentazione ufficiale relativa a Windows Server 2028 evidenzia anche un progressivo superamento di alcune componenti utilizzate negli ambienti aziendali. In particolare, quattro funzionalità sono state dichiarate deprecate, una decisione che interessa gli amministratori IT chiamati a valutare le proprie infrastrutture.

È importante chiarire che la deprecazione non equivale alla rimozione immediata: le tecnologie coinvolte restano presenti nel prodotto e continuano a essere supportate secondo il relativo ciclo di vita. La scelta di Microsoft indica però un cambiamento di direzione che merita attenzione da parte di chi gestisce sistemi professionali.

Le quattro tecnologie che Microsoft vuole superare

La prima componente interessata è BranchCache, tecnologia progettata per ridurre il traffico sulle connessioni WAN attraverso la memorizzazione locale dei contenuti. Viene utilizzata soprattutto nelle organizzazioni distribuite, dove le sedi periferiche devono accedere a risorse ospitate in altre posizioni della rete. Microsoft invita chi dipende da questa soluzione a pianificare una transizione.

Il secondo elemento è Windows Deployment Services (WDS), il ruolo server utilizzato per distribuire sistemi operativi attraverso la rete. La deprecazione comprende anche le funzionalità PXE fornite dal servizio. Per gli ambienti che utilizzano Microsoft Configuration Manager, l’azienda indica come possibile alternativa il relativo PXE responder senza dipendenza da WDS.

La terza tecnologia coinvolta è Windows PowerShell 5.1. Microsoft orienta gli amministratori verso PowerShell 7, ma il passaggio richiede verifiche sulle dipendenze degli script e dei moduli esistenti. Le differenze di compatibilità possono infatti incidere sugli strumenti sviluppati per le precedenti generazioni dell’ambiente di scripting.

L’ultima componente è Windows Sockets Direct, un’interfaccia destinata alla comunicazione attraverso reti ad alte prestazioni. La decisione è legata alla disattivazione predefinita della creazione di endpoint SAN nella nuova piattaforma. Le tecnologie NetworkDirect e SMB Direct non rientrano invece in questo cambiamento.

Cosa devono sapere gli amministratori IT

Un aspetto essenziale riguarda la distinzione tra funzionalità deprecate e componenti rimosse. La prima condizione segnala che Microsoft non intende più investire nello sviluppo attivo della tecnologia, ma non ne interrompe subito la disponibilità. Una componente deprecata può continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza e qualità durante il periodo di supporto previsto.

La documentazione Microsoft precisa inoltre che Windows Server 2028 è ancora in fase di anteprima. Le indicazioni pubblicate possono quindi cambiare prima della distribuzione definitiva. Gli amministratori dovrebbero considerare queste informazioni come un riferimento per la pianificazione, non come la conferma di un’interruzione già avvenuta.

Il punto centrale è la gestione del debito tecnologico. Le infrastrutture aziendali non possono dipendere soltanto dalla continuità delle soluzioni esistenti: devono anche essere progettate per affrontare cambiamenti nelle politiche di supporto dei fornitori. La capacità di anticipare queste transizioni diventa così un elemento di resilienza operativa.