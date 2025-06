Windows 11 riproduce il suono di avvio di Windows Vista, e non è uno scherzo!

Un curioso bug scoperto nelle più recenti Insider Build di Windows 11 (canali Beta e Dev) ha riportato in vita un frammento del passato: il suono di avvio di Windows Vista, familiare anche agli utenti di Windows 7. A dare per primo la notizia dell’anomalia è Xeno, un appassionato “cacciatore di bug”, dando il via a una serie di reazioni tra nostalgia e ironia. Tuttavia, la realtà è meno romantica: non si tratta di un omaggio nostalgico, ma di un vero bug, come confermato da Brandon LeBlanc, Senior Program Manager del Windows Insider Program Team.

Il suono di Windows Vista è comparso nella build 26200.5651, una delle versioni di anteprima di Windows 11 che introduce funzionalità in fase di sviluppo come le nuove esperienze PC Copilot+, un meccanismo di esportazione per le registrazioni create da Recall, un orologio e calendario ingranditi nel centro notifiche e altro ancora.

Il suono di Windows Vista all’avvio di Windows 11: che cosa curiosa!

Il fatto che Windows 11 riproduca all’avvio il suono storico di Vista (e 7) è un comportamento non voluto, inserito accidentalmente nel codice. Dopo un po’ di ironia social (“ho pensato che tutti avessero bisogno di una botta di nostalgia“, ha scherzato LeBlanc), il dirigente Microsoft ha chiarito che si tratta di un’anomalia tecnica già riscontrata internamente.

Ciò che non è chiaro è come, nel file di sistema imageres.dll.mun , sia davvero potuta avvenire la sostituzione del suono di avvio di Windows 11 con quello di Windows Vista, sistema operativo che Microsoft non supporta ormai da aprile 2017. La mente torna subito alla moltitudine di commenti trovati nel codice sorgente di Windows XP che fotografano lo stress a cui sono sottoposti gli sviluppatori, spesso alle prese con codice legacy stratificatosi negli anni ed ereditato dai precedenti sistemi operativo Microsoft.

Il bug del suono di Windows Vista in Windows 11 (il suono usato da Windows 11 è questo) ha riacceso i riflettori su una lunga tradizione di suoni di avvio iconici in casa Microsoft: basti pensare a quello di Windows 95, tanto celebre da essere stato persino inserito nella Libreria del Congresso USA. Tra le reazioni degli utenti, qualcuno ha proposto di usare proprio quel suono per commemorare il trentennale del lancio di Windows 95 (24 agosto 1995), ma LeBlanc ha risposto ironicamente di non riuscire a trovare il file .WAV giusto.

Il suono sbagliato al momento giusto

La coincidenza è particolarmente divertente, considerato che Apple è stata recentemente accusata di aver rivisitato involontariamente l’estetica “glassy” dell’interfaccia Windows Aero con la sua nuova versione di macOS, denominata Tahoe (release 26). Questo sistema operativo sarà l’ultimo a supportare i Mac con processori Intel, chiudendo simbolicamente un’era, proprio come Windows Vista aveva cercato di aprirne una nel 2007, con risultati controversi.

In attesa di una correzione che, come confermato, arriverà con la pubblicazione delle prossime versioni di anteprima di Windows 11, vale la pena riflettere che bug come quello in questione – seppur innocui – evidenzino l’importanza del controllo qualità.