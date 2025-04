La National Recording Registry, archivio del Congresso americano che rappresenta storia e cultura degli Stati Uniti, si prepara a ospitare il motivo proposto all’avvio di Windows 95.

La melodia, della durata di pochissimi secondi, è stata realizzata dal musicista ambient Brian Eno, e rappresenta un vero e proprio pezzo di storia informatica nonché un ricordo indelebile per milioni di utenti Windows in tutto il mondo. L’altra introduzione nel registro riguarda la colonna sonora di Minecraft (Volume Alpha), composta da Daniel Rosenfeld, meglio conosciuto come C418.

Questo è un riconoscimento non da poco, visto che è la prima volta che la National Recording Registry decide di includere suoni che rappresentano momenti chiave della rivoluzione digitale. L’intro a Windows 95, sebbene fosse più lungo di quanto richiesto inizialmente da Microsoft, è stato selezionato per la sua capacità di trasmettere un senso di “Benvenuto, speranza e progresso” in un periodo in cui la tecnologia stava trasformando il modo in cui le persone vivevano e lavoravano.

L’intro di Windows 95 e Minecraft equiparate a brani musicali e opere teatrali storiche

Seguendo le orme del tema di Super Mario Bros., incluso nel registro nel 2023, l’introduzione della soundtrack di Minecraft riflette il profondo impatto che i videogiochi hanno avuto sulla società e sull’immaginario collettivo. Il recente adattamento cinematografico del gioco ha ulteriormente consolidato il suo status di fenomeno culturale di questo titolo.

Oltre ai contributi tecnologici, la selezione del 2025 comprende opere musicali di vario genere che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura americana e mondiale. Tra queste, la registrazione originale di Hamilton di Broadway, l’album Bitches Brew di Miles Davis e My Heart Will Go On di Celine Dion, il tema principale del film Titanic. Questi brani rappresentano una varietà di stili e generi, dimostrando la diversità e la ricchezza della cultura musicale contemporanea.

La decisione di includere elementi sonori legati alla tecnologia e ai videogiochi segna un passo importante nel riconoscimento del loro ruolo nella definizione dell’identità culturale americana e non solo. Di fatto, questi vengono infatti equiparati a canzoni storiche e opere teatrali, costituendo una sorta di istantanea di un preciso periodo storico preservata per le generazioni future.