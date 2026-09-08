Windows 7 ti manca? Questa distro Linux ricrea il vecchio OS di Microsoft

Windows 7 continua a essere ricordato per un’interfaccia semplice e familiare, soprattutto da chi non apprezza l’impostazione grafica delle versioni più recenti del sistema Microsoft.

Kumander Linux 3.0 prova a intercettare proprio questa esigenza con un desktop che riprende menu, colori e disposizione degli elementi tipici di Windows 7. La distribuzione si basa su Debian 13.6 e utilizza Xfce 4.20, una combinazione leggera e altamente personalizzabile.

Il progetto, sviluppato nelle Filippine, è arrivato alla Release Candidate 2 e punta a rendere meno traumatico il passaggio da Windows a Linux. Sotto l’aspetto familiare, però, rimane una distribuzione Linux completa, con software nativo, repository Debian e strumenti come Wine per tentare l’esecuzione di applicazioni Windows compatibili.

Kumander Linux punta tutto sulla familiarità

La scelta di Xfce 4.20 permette agli sviluppatori di intervenire sull’aspetto del desktop senza appesantire eccessivamente il sistema.

Il menu Whisker è stato personalizzato per ricordare il menu Start, mentre Quick Launch e System Manager sostituiscono alcune delle funzioni standard con strumenti progettati specificamente per Kumander.

La distribuzione include LibreOffice 25.2, GIMP 3.0.4, VLC e Audacity, oltre a versioni Linux di Chrome e PuTTY. Flatpak e il già citato Wine sono preinstallati, mentre il Software Center consente di aggiungere applicazioni come Steam e Blender. La disponibilità di Wine, però, non significa compatibilità automatica con tutti i programmi Windows: il funzionamento dipende dal singolo software e dalle sue componenti.

La Release Candidate 2 occupa circa 4,3 GB in formato ISO e richiede circa 11 GB per un’installazione completa. Il progetto indica un consumo di memoria di circa 725 MB in condizioni di riposo. Rispetto a desktop più pesanti, Xfce permette quindi di utilizzare Kumander anche su hardware non particolarmente recente, anche se la compatibilità effettiva dipende sempre dai driver e dai componenti della macchina.

La seconda candidata al rilascio ha inoltre corretto un problema di avvio UEFI individuato nella versione precedente e ha introdotto il supporto alle unità protette da BitLocker. Sono dettagli importanti per chi intende installare la distribuzione accanto a un’installazione Windows già presente, perché la gestione dell’avvio e delle partizioni può determinare l’esito dell’installazione.

Per approfondire le potenzialità di Kumander Linux è possibile visitare la pagina ufficiale del progetto.

La somiglianza con Windows non garantisce compatibilità

Il principale vantaggio di Kumander riguarda quindi la curva di apprendimento, non la compatibilità con l’intero catalogo software Microsoft. Il desktop può risultare immediatamente riconoscibile a un ex utente Windows 7, ma applicazioni, driver e strumenti di sistema seguono le regole di Linux. Chi dipende da programmi professionali privi di una versione Linux dovrebbe verificare prima la compatibilità con Wine oppure considerare soluzioni alternative.

La distribuzione offre comunque un Live Boot, utile per provare il sistema senza installarlo permanentemente sul disco. È un passaggio consigliabile soprattutto su hardware specifico, perché consente di controllare Wi-Fi, audio, grafica, Bluetooth e altre periferiche prima di modificare l’installazione esistente.