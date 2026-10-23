Windows 95 vive ancora in Windows 11 per via di una funzione nascosta

Windows 11 continua a includere una componente che riproduce il comportamento del sistema di gestione della memoria di Windows 95.

La scoperta, fatta da Windows Latest, mostra quanto la compatibilità con il software storico influenzi i sistemi moderni. Il codice non viene eseguito costantemente: entra in gioco quando una correzione specifica viene attivata per un programma legato a vecchie regole di gestione della memoria.

Non si tratta quindi di una versione obsoleta di Windows nascosta nel computer, ma di un meccanismo mirato. La scelta riflette una priorità tecnica di Microsoft: mantenere utilizzabili applicazioni datate anche quando dipendono da comportamenti modificati nelle versioni successive.

Perché Windows conserva il vecchio gestore di memoria

Il caso che aiuta a capire questa strategia è SimCity, lo storico city builder nella sua edizione per Windows 3.x. Il gioco conteneva un errore: cercava di leggere una porzione di memoria dopo averla già liberata. Sui sistemi dell’epoca il problema poteva non manifestarsi, perché i dati rimanevano spesso disponibili abbastanza a lungo. Con l’arrivo di Windows 95, il diverso comportamento della memoria rese evidente il difetto e il gioco smise di funzionare correttamente nelle versioni di prova.

Microsoft intervenne sul sistema operativo anziché attendere una correzione del programma. Quando riconosceva l’esecuzione del gioco, Windows ritardava il riutilizzo della memoria liberata, compensando così l’errore dell’applicazione. Il caso divenne un esempio della disponibilità dell’azienda a introdurre eccezioni per preservare la compatibilità.

La soluzione oggi chiamata EmulateHeap è distinta da quella modifica specifica per SimCity. Serve a programmi più vecchi che si aspettano il comportamento del gestore di memoria precedente. Invece di riscrivere da zero una simulazione, Microsoft ha recuperato il codice sorgente del componente originale, lo ha ricompilato e integrato nell’infrastruttura dedicata alla compatibilità.

Quando la correzione è attiva per un’app, le chiamate relative alla memoria vengono indirizzate al codice che riproduce il comportamento atteso.

Come verificare la presenza di EmulateHeap

La funzione compare nell’elenco delle correzioni consultabili tramite Compatibility Administrator, uno strumento per amministratori incluso nel Windows Assessment and Deployment Kit. Windows Latest riferisce di averla individuata anche in Windows 11 26H2. La sua presenza, però, non significa che ogni vecchio programma sia garantito: i livelli di compatibilità possono introdurre effetti collaterali e non sostituiscono test specifici.

Sono stati segnalati, per esempio, problemi audio in GTA Vice City e arresti anomali in Need for Speed: Most Wanted quando alcune correzioni di compatibilità erano abilitate. Questi episodi ricordano che le modalità di compatibilità sono interventi mirati, non una promessa universale di funzionamento.

Il caso rivela un aspetto meno visibile dello sviluppo dei sistemi operativi: l’evoluzione non consiste soltanto nel rimuovere il codice superato. A volte, mantenere una piattaforma affidabile significa conservare soluzioni insolite, documentarle e attivarle soltanto quando servono. Per utenti e amministratori, la lezione è pratica: prima di abbandonare un’applicazione datata o forzarne l’esecuzione, conviene verificare quale compatibilità richieda e valutare i possibili effetti sull’affidabilità.