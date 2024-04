Windows Server: la presenza di Copilot è un semplice errore

Gli utenti di Windows Server 2022 hanno notato durante gli ultimi giorni l’apparizione dell’app Copilot tra i programmi installati. Questa presenza improvvisa, ha allarmato alcuni, visto che l’azienda di Redmond non ha annunciato in alcun modo questa novità.

In realtà, questa teorica implementazione non è altro che un semplice errore di Microsoft. Si tratta, infatti, di un test eseguito dalla compagnia per quanto riguarda Windows Server 2025. La compagnia ha dunque confermato come l’errore si sia presentato sui sistemi operativi Windows 10 22H2 e Windows 11 21H2 e le versioni successive.

Secondo quanto confermato da Microsoft stessa, in questi contesti potrebbe essere installato erroneamente un nuovo pacchetto MSIX denominato Microsoft chat provider for Copilot in Windows. Ciò porterebbe all’apparizione di Copilot tra le app installate.

Windows Server e Copilot: un semplice errore di Microsoft e non una vera implementazione

Ad innescare tale errore, a quanto pare, è stato un aggiornamento al browser Edge. Nonostante quanto avvenuto, Microsoft ci tiene a precisare come l’app aggiunta non sia funzionante, dunque non raccoglie alcun tipo di dati dai server aziendali.

L’azienda ha poi precisato come “Come parte risoluzione di questo problema, il provider di chat per Copilot nel componente Windows sarà rimosso dai dispositivi su cui Copilot non dovrebbe essere installato e abilitato. Ciò include la maggior parte dei dispositivi Windows Server“.

In realtà Copilot è già stato protagonista di alcuni test, avvenuti all’inizio di quest’anno, relativi a una versione build di Windows Server 2025. La compagnia ha però poi fatto marcia indietro, dopo che la community ha espresso disappunto per questa implementazione.

Riguardo Copilot, Microsoft e Intel sembrano intenzionate a trovare il modo per spingere gli utenti verso un utilizzo in locale del modello IA. Al di là dell’alleggerire i due colossi tecnologici per quanto riguarda l’elaborazione dati, ciò potrebbe anche spingere gli utenti ad acquistare nuovi computer con IA integrata.