Microsoft e PC con IA integrata: 16 GB di RAM sarà il nuovo standard

Secondo quanto riportato dal sito Tomshardware.com, e confermato da TrendForce, Microsoft si sta allineando alle nuove specifiche minime necessarie con l’introduzione dei PC con Intelligenza Artificiale integrata.

Sebbene non sia stata ancora rilasciata una dichiarazione ufficiale in merito, si parla di una configurazione RAM che, di default, dovrebbe essere di 16 GB. Sempre in questo contesto, voci di corridoio parlano di come i nuovi computer richiederanno almeno 40 TOPS di potenza di calcolo per poter rientrare nella categoria dei PC con IA integrata.

Come è facile intuire, questo nuovo standard causerà un terremoto nel settore. Se gli utenti PC desktop con una base adeguata potranno semplicemente aggiornare il proprio hardware, per molti possessori di laptop l’unica opportunità sarà passare a un dispositivo nuovo.

PC con IA integrata? Per alcuni utenti laptop i requisiti hardware potrebbero essere un problema

L’aumento di RAM e di capacità di calcolo si riveleranno essenziali per sfruttare al meglio quanto offerto da Microsoft Copilot.

Per quanto riguarda i 40 TOPS, per raggiungere questo valore è necessario adottare una GPU di buon livello ma, anche in questo caso, chi ha un portatile dovrebbe comunque fare attenzione alle sue specifiche tecniche, per capire se sarà necessario fare un upgrade nel prossimo futuro.

Anche chi si appresta ad acquistare un dispositivo nuovo dovrebbe fare attenzione. A quanto pare, per esempio, la potenza combinata di CPU, GPU e NPU negli attuali chip Meteor Lake di Intel dovrebbe raggiungere al massimo 34 TOP.

Alcuni tra i più famosi produttori di processori per PC Windows, come AMD e Qualcomm, sembrano reggere il confronto rispetto ai PC con Intelligenza Artificiale integrata. Si prevede che la serie AMD Ryzen 8000 (Strix Point) sarà in grado di raggiungere 45 TOPS, valore eguagliato da Snapdragon X Elite di Qualcomm.

Al di là del discorso IA, le nuove specifiche tecniche standard dovrebbero rappresentare anche una chiara indicazione per quelli che saranno, molto probabilmente, anche i requisiti di Windows 12.