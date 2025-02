Wine 10.1 migliora il supporto del provider di stampa e Bluetooth

Dopo l’uscita del mese scorso di Wine 10 come nuova release annuale stabile di Wine per l’esecuzione di giochi/applicazioni Windows su Linux e altre piattaforme, Wine Project ha rilasciato la versione 10.1 del suo translation layer gratuito. Wine 10.1 dà infatti il via al ciclo di release di sviluppo bisettimanale che culminerà con l’uscita di Wine 11.0 l’anno prossimo. Questa nuova versione introduce una serie di modifiche precedentemente sospese durante il recente blocco del codice. I giocatori che si affidano a Battle.net di Blizzard saranno lieti di sapere dei certificati radice aggiornati. Si prevede che ciò risolverà eventuali problemi con i certificati di sicurezza e aiuterà giochi come StarCraft e Diablo a funzionare in modo più affidabile su Wine.

Wine 10.1 migliora inoltre l’esperienza degli utenti che utilizzano il trasnlation layer con software office o di grafica e necessitano supporto per la stampa. Questi potranno infatti notare prestazioni migliori e meno intoppi quando si inviano documenti alla tua stampante. Sul lato Bluetooth, Wine 10.1 migliora la connettività e l’affidabilità complessiva del driver.

Come sempre, la nuova versione risolve anche vari bug (35 in totale). Si tratta ad esempio di problemi di localizzazione (come glifi mancanti in Battlefield: Bad Company 2 con impostazioni russe). Wine 10.1 corregge poi problemi audio (StarCraft 2) e problemi di compatibilità con .NET 4.0 (OpenGL Extensions Viewer 4.x). Lo stesso vale per alcuni crash che si presentavano in diverse applicazioni popolari, come Telegram e Reason. Il recente aggiornamento include anche importanti correzioni per software come Paint Tool SAIv2, il launcher iologo e Final Fantasy XI Online. Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’annuncio dedicato, pubblicato sulla pagina ufficiale di Wine Project. Gli utenti interessati a provare o aggiornare la propria installazione attuale possono scaricare il codice sorgente di Wine 10.1 dalla pagina del progetto di GitLab. I pacchetti binari per varie distribuzioni dovrebbero essere disponibili a breve.