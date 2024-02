WordPress e Tumblr pronti a vendere contenuti alle aziende di IA?

Automattic, società proprietaria di piattaforme come WordPress e Tumblr, sarebbe in procinto di vendere i contenuti di tali servizi a società impegnate nel contesto dell’Intelligenza Artificiale.

Questo è quanto emerge da un articolo pubblicato sul sito 404media.co dove, tra le altre cose, si fa il nome di MidJourney e OpenAI come società potenzialmente interessanti a questi enormi database per alimentare i loro prodotti.

Anche se i dettagli di questo accordo sembrano essere allo stato embrionale, Automattic ha già rassicurato i propri utenti, affermando che gli utenti avranno comunque il controllo sui propri dati e sul loro destino. Da quanto trapela, però, all’interno della stessa società non tutti sarebbero d’accordo con la vendita delle informazioni.

Questo tipo di trattamento dei dati degli utenti non è una novità, visto che il social network Reddit ha recentemente effettuato un’operazione molto simile.

WordPress e Tumblr per alimentare l’IA? Ecco le intenzioni di Automattic

Il settore dell’IA generativa, dal clamoroso boom di ChatGPT avvenuto a fine 2022, è diventato un’opportunità di fare business per numerose aziende.

Questa particolare tecnologia ha necessità di essere “addestrata” e ciò comporta un enorme quantità di dati. Sebbene in molti casi questi sistemi si muovano oltre il limite delle leggi del copyright, alcune grandi aziende stanno ovviando a tali problemi acquistando interi database da piattaforme che ne sono in possesso. Social network e servizi simili, in tal senso, sono terreno fertile per tali operazioni.

In questo caso specifico Automattic prevede di introdurre una nuova impostazione, già a partire da mercoledì, che consentirà agli utenti di scegliere volontariamente di alimentare i sistemi IA. Come sottolineato da 404Media, non è però chiaro se come impostazione predefinita questa sarà attiva o meno.

Proprio a proposito delle intenzioni dell’azienda, sul blog di Automattic è apparso un post che recita come “L’intelligenza Artificiale sta velocemente trasformando quasi ogni aspetto del nostro mondo, compreso come creiamo e consumiamo contenuti. Noi di Automattic crediamo da sempre in un Web libero e aperto e alle scelte individuali. Come altre aziende del settore, stiamo seguendo da vicino questi progressi, compresa l’idea lavorare con le aziende di IA, sempre rispettando le preferenze dei nostri utenti“.