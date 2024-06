WWDC24 Apple, non solo IA: novità anche per il Centro di Controllo

In occasione dell’atteso Apple Worldwide Developers Conference, appassionati e addetti ai lavori si stanno concentrando sull’Intelligenza Artificiale.

Per la compagnia di Cupertino, infatti, si tratta dell’occasione giusta per annunciare nuove e interessanti novità riguardo tale nuova tecnologia. Come è facile intuire, però, si parlerà anche di altre novità meno affascinanti ma non per questo prive di risvolti pratici per l’ecosistema Apple. Se nei giorni scorsi si è parlato di un’app Impostazioni dall’interfaccia più pulita, le novità potrebbero andare ben oltre.

A quanto pare, infatti, Apple ha intenzione di aggiornare anche il Centro di Controllo, offrendo agli utenti un nuovo widget musicale e un sostanziale miglioramento al sistema di gestione degli elettrodomestici smart. Questo è quanto rivelato da Mark Gurman sulla sua newsletter Power On, scritta per Bloomberg.

Pur non essendo andato nei dettagli rispetto alle migliorie, potrebbe trattarsi di un aggiornamento, per esempio, capace di aggiungere al widget Home un maggior margine di manovra per quanto riguarda la personalizzazione.

Centro di Controllo e icone Tapback: le implementazioni oltre all’Intelligenza Artificiale

Per l’esperto, Apple annuncerà anche le nuove icone Tapback. Si tratta di icone simili alle emoji che appaiono quando si preme a lungo su un messaggio. Anche l’app Mail dovrebbe godere di un sostanziale aggiornamento.

Nonostante queste piccole implementazioni, Gurman ha ribadito come l’attenzione in occasione dell’ormai prossimo WWDC24 (che si terrà dal 10 al 14 giugno), resterà in gran parte focalizzata sull’IA.

A quanto pare, però, buona parte delle introduzioni non saranno immediate. Molte delle funzionalità IA saranno infatti disponibili a partire dal prossimo autunno, in concomitanza con il rilascio di iOS 18. Per avere più informazioni sulle intenzioni di Apple non ci resta che attendere la prossima settimana e vedere cosa ha in serbo il colosso tecnologico per i suoi milioni di fan.