X introduce una novità attesa da tempo per la tutela degli utenti più giovani: i controlli parentali dedicati agli account degli adolescenti.
L’annuncio segna un cambiamento nell’approccio della piattaforma alla sicurezza delle famiglie, perché affida agli adulti strumenti di supervisione senza consegnare loro l’accesso completo alla vita digitale dei figli. La scelta, presentata dal team Safety del social network, cerca un equilibrio tra protezione e autonomia personale.
Il tema è rilevante in un contesto nel quale i ragazzi possono incontrare contenuti inadatti anche senza cercarli. Le nuove impostazioni puntano a rendere più consapevole l’esperienza sulla piattaforma, lasciando ai giovani la possibilità di conoscere le decisioni applicate al proprio profilo.
Come funzionano le nuove protezioni
Secondo quanto comunicato da X, i profili degli utenti tra 13 e 17 anni entreranno in modalità protetta per impostazione predefinita.
Questa configurazione impedisce la visualizzazione dei contenuti sensibili. Inoltre, esclude gli annunci pubblicitari mirati. L’impostazione iniziale definisce una soglia di tutela comune, ma lascia alla famiglia la possibilità di adattare l’esperienza.
Gli adulti potranno consultare il tempo trascorso dai ragazzi sul social durante la settimana, oltre a stabilire un limite giornaliero. I genitori potranno chiedere l’autorizzazione prima che un nuovo profilo diventi follower dell’adolescente. Il feed potrà essere circoscritto agli account già seguiti, mentre un filtro consentirà invece di bloccare parole specifiche. I genitori potranno anche decidere chi è autorizzato a inviare messaggi diretti al ragazzo.
La supervisione, però, non concede accesso indiscriminato: gli adulti non potranno leggere i messaggi privati o consultare la cronologia delle ricerche. Resterà loro preclusa anche la cronologia dei contenuti visualizzati.
Il compromesso tra tutela e autonomia
L’elemento distintivo dell’iniziativa riguarda il coinvolgimento dei ragazzi.
Gli adolescenti potranno vedere quali modifiche sono state applicate al loro profilo: X intende così evitare che la supervisione si trasformi in un insieme di restrizioni invisibili, mantenendo riconoscibile la titolarità dell’account.
La novità arriva dopo le critiche rivolte al social per i rischi legati al chatbot Grok, utilizzato per generare immagini sessualizzate di donne e minori. TechCrunch ricorda anche le preoccupazioni per la presenza di materiale di abuso sessuale su minori. Il contesto amplia la portata dell’annuncio: la sicurezza degli adolescenti non dipende soltanto dalle impostazioni disponibili, ma anche dalle responsabilità di chi gestisce il servizio.