X: ufficiali le chiamate audio e video sull’app per Android

Il social network X di Elon Musk sta implementando la possibilità di effettuare chiamate audio e video direttamente dall’app al suo client Android. Uno degli ingegneri di X che lavorano al progetto ha pubblicato un post sul rilascio della funzionalità e ha affermato che sarà disponibile per gli utenti Android dopo un aggiornamento dell’app. Nell’agosto 2023, l’amministratore delegato Linda Yaccarino ha parlato per la prima volta dell’introduzione delle videochiamate sulla piattaforma e alla fine l’ha distribuita agli utenti iOS in ottobre. In particolare, qualsiasi utente può ricevere una chiamata, ma solo gli utenti a pagamento possono effettuare una chiamata. È una della lunga lista di cose che solo gli utenti a pagamento possono fare su X. Tuttavia, X ha rimosso la possibilità per gli utenti premium di impostare un NFT come immagine del profilo all’inizio del mese.

X: come abilitare le chiamate e videochiamate su Android

Gli utenti possono abilitare o disabilitare le chiamate accedendo a Impostazioni e privacy, poi Privacy e sicurezza, Messaggi diretti e, infine, Abilita chiamate e videochiamate. Lo stesso menu offre agli utenti la possibilità di controllare chi può chiamarle: utenti nella loro rubrica, persone che seguono e utenti verificati. Naturalmente questi possono selezionare anche più opzioni insieme.

X mantiene ancora la sua ambizione di diventare una “app all-inclusive”. All’inizio di questo mese, la società ha pubblicato la sua visione per il 2024, incluso il lancio del pagamento peer-to-peer, nuove funzionalità basate su xAI come “mostra post diversi” e più prodotti pubblicitari per gli esperti di marketing. I recenti report suggeriscono che gli inserzionisti stanno abbandonando X e scegliendo di spendere soldi su piattaforme come LinkedIn dopo che Musk ha detto loro “Andate a farvi f***” in un evento nel novembre 2023. Le nuove aggiunte di X, compreso l’arrivo dell’assistente AI Grok, riusciranno a far cambiare idea agli inserzionisti, oppure questo social è destinato al fallimento? Solo il tempo potrà dirlo.