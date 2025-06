Xbox App su PC si evolve in un vero e proprio launcher universale, diventando il punto di riferimento per gestire tutti i giochi digitali, indipendentemente dalla piattaforma di acquisto.

La recente funzionalità, attualmente disponibile per gli utenti del programma Xbox Insider, segna un importante passo avanti nella strategia di Microsoft, che punta a creare un ecosistema di gaming su PC sempre più avanzato.

Con questo aggiornamento, gli utenti possono ora visualizzare e gestire i giochi acquistati su piattaforme diverse, come ad esempio Steam, all’interno di un’unica interfaccia centralizzata. Sebbene Microsoft non abbia ancora rilasciato un elenco completo delle piattaforme supportate, è probabile che questa iniziativa comprenda anche attori di rilievo come Epic Games Store e Battle.net. L’obiettivo è chiaro: semplificare l’esperienza degli appassionati di videogiochi, offrendo un unico ambiente per accedere a tutti i propri titoli.

Questa innovazione si inserisce in una più ampia trasformazione della strategia di Microsoft Xbox. Di fronte ai dati di vendita delle console, che vedono PlayStation 5 primeggiare con 61,7 milioni di unità vendute rispetto ai 28,3 milioni di Xbox Series secondo Aldora Intelligence, Microsoft sta ridefinendo le proprie strategie sul mercato.

La nuova visione si basa sullo slogan “Ogni schermo che possiedi è un Xbox”, che sottolinea l’intento di andare oltre il tradizionale modello di console proprietaria. L’ecosistema Xbox si espande ora verso PC, dispositivi portatili e servizi di cloud gaming. Le recenti indiscrezioni su un possibile visore Meta Quest 3S brandizzato Xbox rappresentano un ulteriore indizio di questa direzione, confermando la volontà di abbracciare nuove tecnologie e piattaforme.

Windows e Xbox: un futuro condiviso

Sarah Bond, presidente di Xbox, ha recentemente sottolineato la collaborazione sempre più stretta con il team Windows, con l’obiettivo di rendere il sistema operativo Microsoft “La piattaforma numero uno per il gaming”. Un esempio tangibile di questa visione è rappresentato dalla console portatile Asus ROG Xbox Ally, svelata durante l’ultimo Xbox Games Showcase, che integra perfettamente le funzionalità di Windows e Xbox.

In un settore sempre più competitivo, questa mossa potrebbe rappresentare un vantaggio strategico per Microsoft, che mira a conquistare una fetta sempre più ampia del mercato del gaming su PC. L’azienda sembra determinata a posizionarsi come leader non solo nel segmento delle console, ma anche in quello del gaming multi-piattaforma, rafforzando il proprio ecosistema e migliorando l’esperienza utente.