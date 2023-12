Con la sua piattaforma di cloud gaming, Microsoft ha dato uno scossone all’industria videoludica. Basta un abbonamento (mensile o annuale) per poter accedere ad un vasto catalogo di videogiochi, AAA compresi. Ma perché fermarsi a dispositivi come smart TV, monitor, smartphone e tablet? Nel futuro (o meglio, nel presente) di Xbox Cloud Gaming c’è anche la realtà virtuale, grazie ad una partnership appena annunciata con Meta.

La piattaforma di Microsoft che tanto piace ai videogiocatori è da questo momento disponibile sulla gamma di visori VR di Meta. Al momento è possibile accedere al servizio tramite la versione beta dell’app per Meta Quest 2, 3 e Pro. L’app è già scaricabile tramite il Meta Quest Store (anche in Italia), e richiede un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, un controller compatibile e – trattandosi di un’esperienza in streaming – di una connessione Internet stabile e veloce.

Tra i titoli in evidenza ci sono Starfield (l’avventura spaziale che enorme successo ha riscosso di recente), Halo Infinte, Forza Motorsport, Fallout 4, Star Wars Jedi: Fallen Order, Goat Simulator, LEGO Star Wars e tanti altri ancora.

Per giocare basta scaricare l’app sopracitata e seguire il tutorial per associare il controller Bluetooth (come quello per Xbox Series X | S, ad esempio). Una volta completato l’abbinamento, è necessario accedere al proprio account Microsoft con all’attivo un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Per i nuovi iscritti è probabile che ci sia un periodo di prova di cui approfittare.

Eseguito l’accesso, l’utente può scegliere tra quattro diverse dimensioni del display e immergersi in spazio virtuale a tema Xbox. In alternativa, c’è la modalità Passthrough (solo Quest 3 e Pro), che mostra anche l’ambiente circostante.

A proposito di Meta, il colosso statunitense ha oggi “invaso” il mercato europeo con il suo nuovo social network, Threads. Qui maggiori dettagli sulla piattaforma digitale che punta a rubare utenti a X.