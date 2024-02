Xbox Series S 1TB Black: ecco la TUA nuova console (-14%)

Xbox Series S è la console più piccola e conveniente di Microsoft, progettata per offrire un’esperienza di gioco di nuova generazione a un prezzo accessibile, cosa che non guasta di certo. Nonostante le sue dimensioni ridotte, la console garantisce ottime performance e – in questo caso – tutto lo spazio necessario per i tuoi videogiochi preferiti.

In offerta a 299,50 euro su Amazon c’è infatti il modello con 1TB di archiviazione e la già amatissima scocca Carbon Black. È venduta e spedita da SpeedPerformance, venditore professionale con 80% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Xbox Series S con 1TB di archiviazione e scocca Black è in promo su Amazon: abbraccia la nuova generazione

Xbox Series S ha un look rifinito e molto elegante. Secondo tanti appassionati, ad oggi è la console di ultima generazione con il miglior design. Oltre ad essere molto bella (sta bene in qualsiasi arredamento) è molto compatta (6.5 x 15.1 x 27.5 cm), quindi la puoi posizionare anche lì dove hai poco spazio.

La console è progettata per giocare in 1440p con una frequenza di aggiornamento fino a 120 FPS. La tecnologia di upscaling 4K assicura che i giochi vengano visualizzati con una risoluzione nitida e dettagliata anche su schermi 4K. La console supporta anche la tecnologia ray tracing, che simula la luce naturale in modo realistico per un’esperienza di gioco più immersiva.

Rispetto alla sorella maggior il prezzo è inferiore per via di qualche compromesso. Non bisogna però farsi trarre in inganno, perché le specifiche tecniche di Series S sono così di rilievo da attirare l’attenzione di qualsiasi appassionato di gaming. Nello specifico:

CPU Zen 2 personalizzata 8 core a 3,6 GHz

GPU RDNA 2 personalizzata: 4 Teraflop, 20 unità di calcolo a 1,565GHz

Memoria: Bus GDDR6 a 128 bit da 10GB

Archiviazione interna: unità SSD NVME personalizzata da 512GB

Velocità effettiva di I/O: 2,4GBs (nominale), 4,8 GBs (compressa)

Risoluzione di gioco: 1440p

Obiettivo prestazionale: fino a 120 FPS

Dolby Digital 5.1

DTS 5.1

Dolby TrueHD con Atmos

Xbox Series S è una console all-digital e questo significa che, vista l’assenza di un lettore di dischi, i giochi possono essere unicamente scaricati dallo store Microsoft o da altri negozi (tra cui Amazon).

Questo però non è assolutamente un problema: il catalogo di giochi digitali è davvero sconfinato (sia gratuiti che a pagamento) e poi c’è anche il Game Pass, un servizio in abbonamento che permette di giocare a tantissimi videogiochi ad un prezzo davvero conveniente.