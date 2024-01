Tra le console di ultima generazione, quella che probabilmente vanta il miglior rapporto qualità-prezzo è la Xbox Series S. La piattaforma all-digital di Microsoft ha un design a lingotto, più compatto rispetto a quello della sorella maggiore (Series X) e anche quello della concorrenza. Oggi la configurazione da 1TB e con case e controller nell’ancora più accattivante colorazione nera è in offerta su Amazon. Costa solo 318,99€, spedizione inclusa.

La console è venduta da SMART_ESOLUTION, venditore professionale con 82% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

La versione più bella di Xbox Series S è in offerta su Amazon

Xbox Series S ha un look rifinito e molto elegante. Secondo tanti appassionati, ad oggi è la console di ultima generazione con il miglior design. Oltre ad essere molto bella (sta bene in qualsiasi arredamento) è molto compatta (6.5 x 15.1 x 27.5 cm), quindi la puoi posizionare anche lì dove hai poco spazio.

Rispetto alla sorella maggior il prezzo è inferiore per via di qualche compromesso. Non bisogna però farsi trarre in inganno, perché le specifiche tecniche di Series S sono così di rilievo da attirare l’attenzione di qualsiasi appassionato di gaming. Nello specifico:

CPU Zen 2 personalizzata 8 core a 3,6 GHz

GPU RDNA 2 personalizzata: 4 Teraflop, 20 unità di calcolo a 1,565GHz

Memoria: Bus GDDR6 a 128 bit da 10GB

Archiviazione interna: unità SSD NVME personalizzata da 512GB

Velocità effettiva di I/O: 2,4GBs (nominale), 4,8 GBs (compressa)

Risoluzione di gioco: 1440p

Obiettivo prestazionale: fino a 120 FPS

Dolby Digital 5.1

DTS 5.1

Dolby TrueHD con Atmos

Come già anticipato, Xbox Series S è una console all-digital e questo significa che i giochi possono essere unicamente scaricati dallo store Microsoft o da altri negozi (tra cui Amazon). Detto in altri termini, non è possibile usare i dischi fisici. Questo però non dovrebbe essere un problema: il catalogo di giochi digitali è davvero sconfinato (sia gratuiti che a pagamento) e poi c’è anche il Game Pass, un servizio in abbonamento che permette di giocare a tantissimi videogiochi ad un prezzo davvero conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.