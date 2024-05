Compatta e potente, Xbox Series S è la console di ultima generazione per tutti coloro che vogliono godersi esperienze divertenti e immersive, online e non, senza spendere cifre troppo alte. Oggi la console di Microsoft è venduta su Amazon in offerta soli 265,90 euro (spedizione compresa) in un bundle che include anche 3 mesi di Game Pass Ultimate, il servizio che apre le porte a tantissimi videogiochi, anche appena usciti.

L’articolo è venduto da INNTRADE, venditore professionale con 96% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Divertimento assicurato con Xbox Series S: la console di ultima generazione è in promo su Amazon

Questa piccola console bianca ha fin da subito catturato l’attenzione per il suo design compatto e il prezzo accessibile. Ma a dispetto delle sue dimensioni ridotte, Xbox Series S racchiude un cuore potente, capace di offrire un’esperienza di gioco di nuova generazione a chi non necessita di giocare in 4K nativo.

Si tratta della console Xbox più piccola di sempre, un vero gioiello di design che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Nonostante le sue dimensioni contenute, al suo interno racchiude una tecnologia all’avanguardia:

CPU octa-core AMD Zen 2 a 3,6 GHz (3,46 GHz con SMT)

GPU RDNA 2 con 10 teraflop a 1,565 GHz

512 GB di SSD personalizzato

16 GB di GDDR6 SDRAM

Uscita video HDMI 2.1 fino a 1440p a 120 FPS

Supporto per Dolby Vision e HDR10

Insomma, la console di Microsoft non delude affatto in termini di prestazioni. Grazie all’architettura RDNA 2 e all’SSD velocissimo, la console garantisce tempi di caricamento rapidissimi, frame rate elevati e un gameplay fluido in quasi tutti i titoli.

Xbox Series S è perfetta per giocare in 1440p, con la possibilità di raggiungere il 4K in alcuni titoli grazie al upscaling. Inoltre, la console supporta il ray tracing e altre tecnologie grafiche avanzate che regalano un’esperienza visiva immersiva e realistica.

Infine, per quanto riguarda l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate (3 mesi), si tratta di un servizio che spalanca le porte a una libreria vastissima di giochi, inclusi gli ultimi blockbuster e gli indie più apprezzati.