Xbox Series S: il bundle Gilded Hunter è in promo su eBay

Xbox Series S è la console di ultima generazione più conveniente. Ma attenzione, il fatto che costi meno della sorella maggiore (Series X), non significa che abbia meno qualità da offrire. Oggi il bundle Gilded Hunter – che include contenuti esclusivi per Fortnite, Rocket League e Fall Guys – è acquistabile a soli 249,90€ su eBay, con spedizione gratuita.

La console è venduta da grandestore, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 97.000 recensioni.

Con il bundle Gilded Hunter, Xbox Series S è ancora più strepitosa: approfitta dello sconto eBay

Xbox Series S ha un look rifinito e molto elegante. La puoi tenere anche in bella vista, non c’è alcun rischio che stoni con il tuo arredamento. E poi, è molto più compatta (6.5 x 15.1 x 27.5 cm) non solo rispetto alla sorella maggiore (Series X) ma anche rispetto a PlayStation 5.

Il suo punto di forza è certamente il prezzo. Di listino costa 299,99€, ma grazie alla promo odierna puoi portarla a casa risparmiando 60€. Il prezzo è inferiore a quello della Series X per via di qualche compromesso, ma la scheda tecnica resta spaventosamente intrigante per qualsiasi appassionato di videogiochi:

CPU Zen 2 personalizzata 8 core a 3,6 GHz

GPU RDNA 2 personalizzata: 4 Teraflop, 20 unità di calcolo a 1,565GHz

Memoria: Bus GDDR6 a 128 bit da 10GB

Archiviazione interna: unità SSD NVME personalizzata da 512GB

Velocità effettiva di I/O: 2,4GBs (nominale), 4,8 GBs (compressa)

Risoluzione di gioco: 1440p

Obiettivo prestazionale: fino a 120 FPS

Dolby Digital 5.1

DTS 5.1

Dolby TrueHD con Atmos

Attenzione a non farti trarre in inganno dal fatto che sia all-digital. Microsoft, da diversi anni ormai, punta tutto o quasi su Xbox Game Pass, servizio in abbonamento con un catalogo enorme e con titoli mozzafiato. E poi ci sono anche giochi gratuiti da scaricare direttamente dallo store, come Fortnite, Call of Duty Warzone 2.0 e così via.

Cosa include il bundle Gilded Hunter

Fortnite : costume Hunter Saber, arma Fang Pickaxe di Saber, The Hunt Begins Wrap e 1.000 V-Buck

: costume Hunter Saber, arma Fang Pickaxe di Saber, The Hunt Begins Wrap e 1.000 V-Buck Rocket League : auto Fennec, adesivo Huntress, potenziamento Orange Hexphase, ruote Astro CSX al titanio e 1.000 crediti Rocket League

: auto Fennec, adesivo Huntress, potenziamento Orange Hexphase, ruote Astro CSX al titanio e 1.000 crediti Rocket League Fall Guys: costume Falltron Ultra, emote Falltronic, targhetta Falltronic e 1.000 Show-Buck

