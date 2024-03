Xbox Series S in OFFERTA a 223€ su Amazon: che affare!

La strada più economica per immergersi nell’universo videoludico di ultima generazione è questa. Oggi, grazie allo sconto immediato del 25%, Xbox Series S costa solo 223,99 euro, spedizione compresa. Un ottimo prezzo (quello di listino è di 299,99€) che rende ancora più appetibile la console all-digital di Microsoft.

A picco il prezzo di Xbox Series S: la console di Microsoft di ultima generazione è un vero affare

Xbox Series S è la console di nuova generazione targata Microsoft pensata per chi desidera un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente senza costi eccessivi. Le sue dimensioni compatte la rendono la più piccola Xbox mai creata, perfetta per essere posizionata in qualsiasi ambiente domestico.

Nonostante le dimensioni contenute, Xbox Series S non sacrifica la potenza. Dotata di un processore AMD Zen 2 a 8 core e di una GPU RDNA 2 con 4 teraflop di potenza, la console offre prestazioni eccezionali che si traducono in tempi di caricamento rapidi, frame rate elevati e una grafica mozzafiato.

Xbox Series S è progettata per giocare in 1440p, una risoluzione che offre un ottimo equilibrio tra qualità visiva e fluidità di gioco. La console è in grado di raggiungere i 120 FPS in alcuni titoli, garantendo un’esperienza di gioco estremamente immersiva e reattiva.

L’SSD da 512 GB garantisce tempi di caricamento drasticamente ridotti rispetto alle console della precedente generazione. Grazie alla tecnologia Velocity Architecture, i giocatori potranno passare da un gioco all’altro in modo istantaneo e vivere un’esperienza di gioco senza interruzioni.

La console è compatibile con tantissimi giochi lanciati sulle console precedenti di Microsoft, offrendo ai giocatori un’ampia libreria di titoli tra cui scegliere. La retrocompatibilità è stata ottimizzata per sfruttare la potenza della piattaforma, con tempi di caricamento ridotti e, in alcuni casi, miglioramenti grafici.

Essendo una piattaforma all-digital, dunque senza lettore di dischi fisico, acquisisce ancora più valore il Game Pass. Si tratta di un servizio in abbonamento che offre un catalogo sconfinato o quasi di videogiochi, anche appena lanciati.