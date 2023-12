Xbox series S + tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate: BOMBA di NATALE super economica

Sei pronto per gli acquisti di Natale? Preparati e corri sul sito. Perché oggi su Amazon è stata appena sganciata una bomba shock. Oggi, e solo oggi, segnatelo, bundle furbissimo: Xbox Series S a solamente 249€, invece di 299€. Ultimissimi pezzi ancora su Amazon.

Lo stanno già cercando tutti oggi, perché un bundle così economico non si era davvero mai visto prima. Oggi, questo pacchetto Xbox è in sconto shock del 17%. Corri immediatamente su Amazon ed aggiungilo al carrello.

Xbox Series S + 3 mesi Game Pass Ultimate, prestazioni super veloci

Xbox Series S, sì, oggi costa niente! Oggi sconto davvero mai visto prima. Se poi sei un appassionato di Xbox, non dovresti davvero fartelo sfuggire, fidati. Quindi, corri immediatamente su Amazon, perché è un’offerta troppo misera.

Ecco il nuovo bundle Xbox Series S e 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate. Goditi velocità e prestazioni next-gen con Xbox Series S: i tempi di caricamento sono più rapidi grazie all’SSD personalizzato.

Cerchi un nuovo titolo il giorno stesso del lancio? O uno degli oltre cento preferiti di Xbox Game Pass? Oppure uno tra i migliaia di classici retrocompatibili? C’è sempre qualcosa pronto a essere giocato nella Xbox Series S completamente digitale.

Puoi essere tra i primi a giocare a nuovi titoli come Starfield e Forza Motorsport il giorno stesso del lancio: non perderti mai nessuna novità. Gioca a centinaia di titoli per PC di alta qualità con i tuoi amici, compresi i nuovi titoli disponibili il giorno stesso del lancio. Ottieni inoltre un abbonamento a EA Play.

Prezzaccio ridicolo, affare da non farsi scappare. Corri immediatamente su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.