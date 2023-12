Scheda tecnica alla mano, dovrebbe essere la console di ultima generazione più potente in assoluto. Si tratta di Xbox Series X, attualmente protagonista di un’offerta davvero strepitosa su Amazon: solo 399€ (anziché 559,99€) per il bundle che include anche l’acclamato Diablo IV. Le unità sono in rapido esaurimento, meglio dunque sbrigarsi.

La caratteristiche distintiva della Xbox Series X è certamente la sua potenza di elaborazione. È dotata di una CPU AMD Zen 2 personalizzata con 8 core a 3,8 GHz e una GPU AMD RDNA 2 con 12 teraflop di potenza di calcolo. Questa combinazione offre prestazioni grafiche notevoli e capacità di caricamento veloci, consentendo ai giochi di essere eseguiti a risoluzioni fino a 4K e 60 frame al secondo, con alcune capacità di 120 FPS in determinati titoli.

La console supporta anche la tecnologia Ray Tracing, che si traduce in una grafica più realistica e illuminazione avanzata nei giochi. Inoltre, la piattaforma di gioco è compatibile con il tracciamento del movimento e la tecnologia di input vocale attraverso il suo sensore Kinect opzionale.

Con la console di Microsoft puoi anche sfruttare al meglio l’abbonamento al Game Pass. Questo servizio offre un vasto catalogo di giochi, sia di nuovi titoli che di giochi più vecchi, che possono essere scaricati e giocati illimitatamente dagli abbonati. E poi c’è la retrocompatibilità con molti giochi di Xbox One, Xbox 360 e dell’originale Xbox, consentendo ai giocatori di accedere a una vasta libreria di giochi.

La console di Microsoft con design a torre è dotata anche di un’unità a stato solido (SSD) ad alta velocità, che riduce i tempi di caricamento dei giochi e consente una maggiore fluidità durante il gioco. Supporta anche l’uscita video in 4K e ha diverse porte USB e un’uscita HDMI.

In cerca di un rifugio dall’Eterno Conflitto tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti, Inarius e Lilith hanno creato Sanctuarium e i Nefilim con la Pietra del Mondo rubata. Temendo la distruzione della sua prole ibrida, Lilith ha protetto con la violenza i Nefilim; questo ha portato Inarius a voltarle le spalle e a bandirla nell’abisso e i due sono diventati nemici. Il ritorno di Lilith preannuncia un’era di oscurità e dolore. Che destino ti aspetta?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.