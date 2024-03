Cerchi la console di ultima generazione più potente? Non c’è alcun dubbio in merito: si tratta di Xbox Series X, che oggi puoi acquistare a soli 414 euro su eBay inserendo il codice PSPRMAR24 al momento del pagamento. Considera anche che la spedizione è completamente gratuita e, soprattutto, che restano pochissime unità disponibili (9 al momento della stesura di articolo). È indicato come “oggetto di tendenza”, quindi meglio sbrigarsi.

La Xbox Series X è potenza bruta: acquista la console di Microsoft al minimo storico

Xbox Series X rappresenta la console di punta di Microsoft e l’apice della potenza e delle prestazioni nel mondo del gaming. Offre un’esperienza di gioco senza precedenti in avventure immersive, coinvolgenti e divertenti.

La console si distingue per il suo design monolitico caratterizzato da una forma a torre nera che ricorda un piccolo obelisco. Le dimensioni compatte e la finitura opaca la rendono elegante e discreta, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. La parte superiore presenta una griglia di ventilazione che favorisce la dissipazione del calore, mentre sul retro troviamo le porte per l’alimentazione, HDMI, USB e Ethernet.

Il cuore pulsante di Xbox Series X è l’architettura Velocity, che combina un processore custom AMD Zen 2 a 8 core con una frequenza di 3,8 GHz (con SMT) e una GPU AMD RDNA 2 con 52 CUs a 1,825 GHz per una potenza di 12 TFLOPS. A ciò si aggiunge la memoria GDDR6 da 16 GB e un velocissimo SSD NVMe da 1 TB, che garantisce tempi di caricamento quasi istantanei e un gameplay fluido e senza lag.

Xbox Series X offre un’esperienza di gioco con una grafica mozzafiato in risoluzione 4K nativa e frame rate elevati fino a 120 FPS. La tecnologia ray tracing in tempo reale aggiunge un livello di realismo e immersione mai visto prima, mentre la funzione Variable Refresh Rate (VRR) elimina lo screen tearing e garantisce una fluidità impeccabile.

Altro vantaggio da non sottovalutare è la piena compatibilità con il servizio Xbox Game Pass, un abbonamento che offre accesso a un’ampia libreria di giochi in continua crescita.