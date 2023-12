Xbox Series X finalmente al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Xbox Series X rappresenta la console di nuova generazione di Microsoft, che offre prestazioni grafiche e di gioco migliori rispetto ai precedenti modelli. In questo articolo vogliamo proporvi l’offerta di Amazon, che sta scontando l’ammiraglia della società statunitense portando il suo prezzo di vendita al suo minimo storico, vale a dire 402,42€, contro i 549,00€ di listino.

Stiamo parlando di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, dato che la console in questione offre tantissime migliorie, oltre a rappresentare la compagna perfetta per tutti, dai giocatori più appassionati ai cosiddetti casual gamer. Grazie ad una potenza grafica di ben 12 teraflop, supporta pienamente la risoluzione 4K fino a 120fps, così da garantire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Xbox Series X offre il massimo dell’intrattenimento abbinandola all’abbonamento GamePass, con il quale è possibile avere l’accesso ad un catalogo ricchissimo di giochi, inclusi titoli nuovissimi e classici, come Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Microsoft Flight Simulator. Si tratta di un valore aggiunto non indifferente, a patto di sottoscrivere un piano di abbonamento, considerando che all’interno della confezione non sono presenti videogiochi, ma solo un Controller Wireless, un cavo HDMI Ultra High Speed, un cavo di alimentazione e due batterie AA.

Insomma, Xbox Series X rappresenta la console perfetta per tutti, e l’offerta Amazon la rende ancora più conveniente. Se stai cercando una macchina da gioco che ti offra prestazioni e divertimento senza precedenti, non perdere questa occasione! Cosa aspetti? Acquista subito Xbox Series X a soli 402 euro su Amazon! Infine, ricordiamo che la consegna è garantita per Natale acquistandola in queste ore.

