La console di punta di Microsoft oggi è acquistabile ad un prezzo a dir poco eccezionale. Su eBay, utilizzando il codice PSPRGIU24 al momento del pagamento, la cifra da investire per la Xbox Series X è di soli 394,99 euro, spedizione compresa. La console di ultima generazione (la più potente sul mercato, a detta dell’azienda statunitense) è venduta da pcdistributionspa, venditore professionale con 99,8% di feedback positivi e oltre 128.000 recensioni.

Xbox Series X è potenza e divertimento: acquistala al minimo storico su eBay

Xbox Series X si distingue per il suo design unico e già iconico: una torre nera monolitica, dalle linee essenziali e minimaliste, che si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Le sue dimensioni generose racchiudono un hardware di ultima generazione, pronto a spingere i confini del gaming su console.

Il cuore pulsante della console è il processore AMD Zen 2 custom da 8 core a 3,8 GHz (3,66 GHz con SMT), abbinato a una scheda grafica AMD RDNA 2 con 52 CU a 1,825 GHz che garantisce una potenza di calcolo di 12 teraflop. Questa configurazione mostruosa permette di giocare in risoluzione 4K a 60 fps (e in alcuni casi anche a 120 fps) con una fluidità e una definizione grafica mai viste prima d’ora su console.

A rendere ancora più immersiva l’esperienza di gioco su Xbox Series X ci pensa la tecnologia Ray Tracing, che simula in tempo reale il comportamento della luce all’interno di un ambiente virtuale, creando effetti visivi fotorealistici e un’illuminazione estremamente realistica.

Un’altra innovazione fondamentale è l’adozione di un SSD NVMe personalizzato da 1 TB. Questo garantisce tempi di caricamento drasticamente ridotti, eliminando le fastidiose attese e permettendo di passare da un gioco all’altro in modo istantaneo. La tecnologia Quick Resume permette addirittura di mettere in pausa più giochi contemporaneamente e di riprenderli in un lampo, esattamente dal punto in cui li avevamo lasciati.

Altro enorme punto a favore è ovviamente il Game Pass, un servizio in abbonamento che offre accesso a un catalogo vastissimo di giochi, con titoli di nuova generazione, classici intramontabili e perle indie.