Xbox Series X su Amazon al 28% di sconto, prezzo bomba

Che ne dite di una Xbox Series X in sconto? Come sempre, ci pensa Amazon con i suoi regali di Natale. Oggi il prezzo della famosissima console da gioco scende vertiginosamente.

Con il 28% di sconto, gli utenti potranno acquistare il prodotto per 398 € con spedizione prevista entro il 22 dicembre.

Xbox Series X, la console che tutti vogliono

La Xbox Series X oggi in vendita in sconto su Amazon, è la console più avanzata di sempre, offrendo un’esperienza di gioco straordinaria ai suoi utenti. Dotata di una potenza pari a 12 teraflop in termini di grafica, di DirectX Raytracing e di un’unità SSD personalizzata, questa scheggia da gaming risulta un gran compromesso per giocare e apprezzare i progressi fatti da Microsoft. Il bundle include la console, un Controller Wireless, cavi HDMI e di alimentazione, e 2 batterie AA in confezione.

Grazie alla presenza della Xbox Velocity Architecture, gli utenti potranno godere di tempi di caricamento super veloci, del Quick Resume e di una frequenza di aggiornamento fino a 120 fps. Con oltre 100 giochi di alta qualità tramite Xbox Game Pass Ultimate, che bisognerà acquistare separatamente, sono inclusi titoli come Halo Infinite e Forza Horizon 5.

Tornando all’hardware, parlando dell’SSD NVMe, è un componente personalizzata in grado di migliorare i tempi di caricamento e la frequenza dei fotogrammi. Ciò consente un’esperienza ottimale per giochi di grandi dimensioni.

Chi ama giocare con qualità eccezionale, non può che optare per questa Xbox Series X. Amazon ha deciso oggi di fare un vero regalo ai suoi utenti, proponendo questo prodotto al 28% di sconto. Il vecchio prezzo di 549 € sarà quindi un lontano ricordo in favore del prezzo attuale di soli 398 €. Ci sarà come sempre un anno di garanzia e inoltre ci sarà anche la spedizione rapida prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.