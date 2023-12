Xiaomi 12 in sconto, su Amazon l'offerta LAMPO toglie l'11%

Oggi parliamo di quello che fino a poco più di un anno fa era uno dei top di gamma assoluti del mercato smartphone. Lo Xiaomi 12 è un vero e proprio miracolo nel mondo degli smartphone, offrendo al suo interno caratteristiche tecniche di altissimo rilievo.

Oggi a proporlo in sconto è Amazon, che mostra tutte le caratteristiche tecniche migliori del terminale e anche un prezzo di vendita fortemente influenzato dall’offerta a tempo. Con l’11% di sconto attivo infatti il prezzo sarà di 419,90 € invece che di 799,90 €. Gli anni di garanzia per questa versione italiana del terminale saranno ben due, mentre la spedizione sarà rapida e giungerà a casa vostra al massimo entro il 31 dicembre.

Lo Xiaomi 12 è in promo, ecco le specifiche tecniche

Con un processore Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, questo Xiaomi 12 è un portento. La velocità è il suo punto di forza, ma anche il comparto fotografico non è da meno con una tripla fotocamera da 50 + 13 + 5 MP. La batteria è da 4500 mAh e consente di arrivare senza problemi alla fine della giornata.

Quello che fino a poco più di un anno fa era uno dei migliori top di gamma in circolazione, oggi continua a distinguersi alla grande. Del resto avete appena dato un'occhiata alle sue caratteristiche tecniche principali, che appunto non lo tengono lontano dagli altri flagship. Lo Xiaomi 12 è un prodotto eccezionale, sia per forma che per specifiche, e senza disdegnare il prezzo di vendita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.