Xiaomi 12 Lite 5G: qualità senza compromessi (-34%)

Crolla ufficialmente a meno di 200 euro uno degli smartphone Android di fascia media più interessanti, lo Xiaomi 12 Lite 5G. Il dispositivo arriva con un display AMOLED da 6,55″ a 120Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 778G, una tripla fotocamera da 108 megapixel e il supporto alla ricarica rapida a 67W. Tutto questo “pacchetto” costa solo 199,90 euro grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Un vero affare per chi cerca la qualità ma non vuole spendere troppo.

Rapporto qualità-prezzo impareggiabile per lo Xiaomi 12 Lite 5G: display AMOLED 120Hz a 199,90€

Lo smartphone sfoggia un design che non fa alcuna fatica a catturare l’attenzione: così sobrio, così lineare, così gradevole alla vista. Il display AMOLED da 6,55 pollici offre una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120Hz, garantendo immagini fluide e colori vivaci. La luminosità massima di 600 nits rende il display visibile anche sotto la luce diretta del sole.

Il cuore pulsante di Xiaomi 12 Lite 5G è il chipset Qualcomm Snapdragon 778G, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Il dispositivo offre prestazioni fluide e reattive in tutte le attività quotidiane, incluso il gaming. La batteria da 4300mAh garantisce un’autonomia niente male, con una media di 6-7 ore di schermo acceso. La ricarica rapida da 67W consente di ricaricare la batteria da 0 al 100% in circa 40 minuti.

Il comparto fotografico è uno dei punti dello smartphone del colosso cinese. La fotocamera principale da 108MP è in grado di scattare foto di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. Le altre due fotocamere, una grandangolare da 8MP e una macro da 2MP, completano il comparto offrendo una buona versatilità. La fotocamera frontale da 32MP è ottima per i selfie e le videochiamate.

Lo Xiaomi 12 Lite 5G viene fornito con Android 12 e la MIUI 13, l’interfaccia utente proprietaria di Xiaomi. Questa è ricca di funzionalità e personalizzazioni, pur essendo stabile e fluida.