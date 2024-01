Xiaomi 13T Pro con tre fotocamere a 899 € su Amazon, che promo!

Gli smartphone in sconto sono il pezzo forte di Amazon, che dedica un’intera categoria a quei prodotti che tutti desiderano. Oggi il sito e-commerce mette a disposizione del suo pubblico una una variante importante prodotta dal celebre marchio Xiaomi. Parliamo del 13T Pro, un dispositivo che al suo interno vanta caratteristiche tecniche favolose e un design da vero top di gamma.

Gli utenti che fino ad oggi lo hanno acquistato riferiscono di avere avuto un grande impatto. Le recensioni effettivamente parlano chiaro, soprattutto per questa variante colorata di Alpine Blue. Lo Xiaomi 13T Pro offre un ottimo comparto hardware ma anche un prezzo esclusivo su Amazon incredibile: costa il 10% in meno per un prezzo totale di 899,90 €.

Lo Xiaomi 13T Pro e le sue specifiche

Con il suo display AMOLED CrystalRes da 6,67″ dotato di risoluzione in QHD, questo Xiaomi 13T Pro mostra solo la superficie. In profondità ecco un hardware fatto di un processore MediaTek Dimensity 9200+ che si aiuta con ben 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

La fotocamera è tripla e perfezionata da Leica che offre un gran grande impatto grazie ai suoi 50MP. Per quanto concerne la batteria siamo di fronte ad un’unità da 5000 mAh in grado di ricaricarsi in pochissimo tempo, soli 19 minuti grazie a 120W.

Se vogliamo parlare del prezzo di questo Xiaomi 13T Pro, ecco che il vero punto di forza è svelato: c’è un risparmio di ben 100 € rispetto al solito. Ci pensa Amazon infatti ad offrire il 10% in meno su questo terminale, che solo per qualche giorno costerà 899,90 €. Sono due gli anni di garanzia a disposizione mentre la spedizione avrà bisogno di un massimo di 24 ore per essere a casa vostra

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.