Xiaomi 14 con Watch 2 Pro in REGALO, il prezzo su Amazon è CROLLATO

La grande offerta di Amazon per oggi è rappresentata dallo smartphone migliore del momento. Lo Xiaomi 14 è disponibile con uno sconto importante e con un dispositivo al seguito che piacerà a molti, ovvero il Watch 2 Pro.

Fatto con materiale di prima scelta, con un display molto ampio e soprattutto con un grande comparto fotografico, il prodotto cinese ha tanti altri punti di forza. Il primo in assoluto è sicuramente il prezzo che cala di 249 € oggi su Amazon. Lo Xiaomi 14, con smartwatch al seguito, costa dunque 1099,90 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida.

Lo Xiaomi 14 costa poco: ha un display AMOLED e lo Snapdragon 8 Gen 3

Il fiore all’occhiello in assoluto è il potente processore Snapdragon 8 Gen 3. Questo piccolo chip offre prestazioni eccezionali ma anche un’efficienza energetica fuori dal comune. Insieme alla batteria da 4610 mAh, garantisce dunque un’autonomia che va oltre la giornata. Passando alle altre specifiche, ci sono 12 GB di memoria RAM, 512 GB di memoria interna e un comparto fotografico Leica con quattro sensori, di cui quello principale da 50 MP.

Il display dello Xiaomi 14 è un’unità da 6,36″ è un AMOLED ad altissima definizione, super fluido e che occupa interamente la superficie frontale.

In questo momento il top di gamma in casa Xiaomi è dunque questo e lo si evince dalle sue caratteristiche tecniche. Il punto di forza è certamente il processore, il massimo in commercio. La sua potenza e soprattutto l’efficienza energetica garantiscono a questo telefono prestazioni di altissimo livello. Non si può sottovalutare il display, un pannello tra i più nitidi in assoluto.

Lo Xiaomi 14 è al momento lo smartphone da battere e a questo prezzo risulta una grande occasione. Insieme al Watch 2 Pro rappresenta poi il connubio perfetto, soprattutto con lo sconto di 249 € per un prezzo totale di 1099,90 €.