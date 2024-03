Xiaomi 14 e Watch 2 PRO in regalo su Amazon, BOMBA con 200 € di sconto

È arrivata l’offerta che porta agli utenti l’opportunità di acquistare lo smartphone migliore del momento. Tra gli Android e non solo si distingue particolarmente il nuovo Xiaomi 14, un top di gamma che mostra caratteristiche eccezionali e un comparto fotografico invidiabile.

La sua estetica poi è il punto di forza, ma oggi c’è anche un’altra opportunità: in un’unica offerta su Amazon arriva con lo smartwatch Watch 2 Pro di Xiaomi. Insieme questi due dispositivi oggi hanno un prezzo davvero eccezionale, che infatti scende di ben 201,82 € grazie al 16% di sconto. Il prezzo finale è di 1099 €.

Lo Xiaomi 14 porta con sé lo smartwatch, il prezzo è un’occasione

Con un display da 6,36″ AMOLED con refresh rate a 120 Hz, lo Xiaomi 14 mostra colori perfetti e una fluidità fuori dal comune. L’hardware è mostruoso grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria, mentre il comparto fotografico mostra grandi caratteristiche grazie ad una tripla fotocamera Leica da 50 MP. La batteria da 4610 mAh completa il quadro alla grande.

Uno smartphone del genere ha diversi punti di forza che porta a disposizione degli utenti. Xiaomi ha pensato ad un dispositivo che non mancasse in nulla, con un comparto fotografico strepitoso, con un ottimo batteria e con un display da sogno. Lo Xiaomi 14 inoltre vanta un hardware super performante con il miglior processore in circolazione e questa volta porta anche uno smartwatch al cospetto degli utenti.

Si tratta di tanti punti di forza che rendono questo telefono uno dei migliori sul mercato, peraltro ad un prezzo molto interessante. Con uno sconto del 16% e quindi con un risparmio di ben 201 €, smartphone e orologio costano oggi solo 1099 € che possono essere pagati anche in cinque rate su Amazon. Saranno spediti entro due giorni e ci saranno due anni di garanzia.