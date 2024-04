Lo Xiaomi 14 è uno dei migliori smartphone che offre oggi il mercato e, non a caso, di listino costa 999,90 euro. Oggi però il dispositivo del gigante cinese con la tripla fotocamera realizzata in collaborazione con Leica è acquistabile per la prima volta a meno di 700 euro. Per completare l’affare bisogna recarsi su eBay, dove lo smartphone è venduto da neophoniastore, un venditore professionale con oltre 37.000 recensioni e 99,5% di feedback positivi.

Xiaomi 14: lo smartphone top di gamma è scontato di 300 euro su eBay

Dello Xiaomi 14 si fa subito notare il display CrystalRes AMOLED 1,5K con frequenza d’aggiornamento dinamica 1-120Hz da 6,36 pollici. È chiaro dunque che lo smartphone è più compatto rispetto ad altri proposti dalla concorrenza, ed è quindi facile da usare anche con una sola mano. Il pannello poi è circondato da cornici ultra-sottili (1,6mm), quindi lo spazio d’uso a disposizione dell’utente è davvero tanto.

Il cuore che batte sotto la scocca è il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, uno dei più performanti sul mercato e in grado di gestire senza alcun problema anche le attività più impegnative, come l’editing video e il gaming. La configurazione oggi in promo arriva poi con 12GB di RAM e 512GB archiviazione.

Il punto di forza dello Xiaomi 14 è però il comparto fotografico posteriore. Questo, realizzato in collaborazione con Leica, è così composto:

Fotocamera principale Leica 23mm da 50 megapixel con sensore principale Light Fusion 900 e OIS

Teleobiettivo macro da 75mm con ampia apertura ƒ/2.0 e OIS

Obiettivo ultra-grandangolare da 50 megapixel con FOV a 115° e EIS

Lo smartphone è poi in grado di registrare video 8K e video LOG 10 a bit, ed è dotato di un sistema array a 4 microfoni con cancellazione del rumore che cattura a 360°.

L’autonomia infine è ottima, e c’è anche il supporto alla tecnologia HyperCharge da 90W che porta la carica dallo 0 al 100% in soli 31 minuti.