Xiaomi 15 Pro compare sul web prima della presentazione | FOTO

Xiaomi si sta preparando a lanciare la sua prossima linea di smartphone di punta, ovvero la serie Xiaomi 15. Dopo che i rendering trapelati hanno dato una prima panoramica rispetto al design e ai colori del modello 15 Pro, il dispositivo è stato ora avvistato in giro, con foto reali che documentano il tutto.

Una foto del vicepresidente del gruppo Xiaomi, Wang Xiaoyan è stata recentemente condivisa sulla piattaforma social media cinese Weibo, e ciò che attira l’attenzione di tutti è proprio il dispositivo che ha in mano: sembra che stia infatti tenendo quello che dovrebbe essere il prossimo Xiaomi 15 Pro.

Xiaomi 15 Pro compare sul web: ecco la foto tra le mani del vicepresidente del gruppo

Nel complesso, dando un’occhiata allo smartphone che si vede nella foto, il design appare abbastanza simile alla serie Xiaomi 14. L’isola riservata alla fotocamera ricorda da vicino il modello precedente ed è posizionata nello stesso punto dello. La differenza notevole, tuttavia, è che questa volta il flash LED è stato spostato all’esterno.

Xiaomi probabilmente ha apportato questa modifica al design per dare modo di posizionare un potente modulo Laser AF. Questa tecnologia, comunemente utilizzata negli smartphone e nelle fotocamere, si serve di un raggio laser per misurare la distanza tra la fotocamera e il soggetto, aiutando così l’obiettivo ad adattarsi rapidamente per una messa a fuoco più nitida e immagini più chiare.

Per quanto riguarda le specifiche dedicate alla fotocamera, il nuovo Xiaomi 15 Pro dovrebbe presentare in ordine:

Un sensore primario da 50 MP con apertura f/1.4;

con apertura f/1.4; Un obiettivo ultra grandangolare da 50 MP ;

; Una nuova fotocamera con teleobiettivo Sony IMX858 5X da 50 MP ;

da ; Una fotocamera frontale da 32 MP.

La serie Xiaomi 15 sarà rivelata ufficialmente alla fine di questo mese, probabilmente il 20 ottobre. Si prevede che arriverà con a bordo il prossimo processore Snapdragon 8 Gen 4, con un massimo di 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna.