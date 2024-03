Lo Xiaomi 15 Pro avrà cornici sottilissime da record, spuntano altri dettagli

Xiaomi di recente ha lanciato sul mercato i suoi nuovi modelli conosciuti da tutti come 14 e 14 Ultra, disponibili a livello globale. Stando alle ultime voci però sembra già che si stia guardando al futuro visto che si vocifera già in maniera vorticosa della prossima generazione Xiaomi 15 stanno già circolando online.

Alcune indiscrezioni delle ultime ore, suggeriscono che lo il 15 Pro potrebbe arrivare con delle novità non di poco conto. Secondo le fonti, potrebbe infatti avere le cornici più piccole tra gli smartphone, fissando anche un nuovo record. Si parla infatti di solo 0,6 mm. Si prevede inoltre che il prossimo flagship sarà dotato di funzionalità molto avanzate.

Il prossimo Xiaomi 15 Pro avrà un design sottilissimo ma non solo

Telefoni come l’iPhone 15 e la serie Galaxy S24 presentano già cornici ridotte al minimo, ma Xiaomi mira a renderle praticamente minuscole. Tanto per rendere l’idea, le cornici da 0,6 mm del prossimo Xiaomi 15 Pro potrebbero essere meno della metà delle cornici da 1,5 mm dell’iPhone 15 Pro. Ciò potrebbe comportare dunque un’esperienza per la prima volta praticamente senza cornice, distinguendo nettamente lo Xiaomi 15 Pro dal resto degli smartphone sul mercato.

Inoltre, si dice che lo Xiaomi 15 Pro sarà dotato di uno scanner per le impronte digitali ad ultrasuoni, un cambiamento rispetto all’attuale scanner ottico per impronte digitali che si trova a bordo del 14 Pro.

Gli scanner di impronte digitali a ultrasuoni rappresentano una nuova tipologia di lettore di impronte che usa le onde sonore invece della luce, acquisendo così un’immagine 3D dell’impronta digitale. Ciò li rende più sicuri e precisi rispetto ai tradizionali scanner di impronte digitali, che possono anche ingannati da immagini o stampe.

Le indiscrezioni hanno accennato anche a qualche cambiamento per la fotocamera, che potrebbe integrare l’arrivo di un obiettivo con zoom periscopico. Certamente è ancora lunga in quanto manca più o meno un anno, ma le fonti sembrano molto affidabili.