Xiaomi Monitor Curvo da 30" WQHD in promo su eBay

Un monitor curvo che non compare mai all’interno delle categorie di Amazon e nei magazzini italiani: questo è lo Xiaomi Mi Curved da 30″. Oggi, direttamente su eBay, il prodotto arriva con un ottimo sconto che favorisce gli utenti.

Chi ama la grande qualità e il formato in 21:9, può acquistare oggi il prodotto per 199,99 € grazie al 29% di sconto.

Lo Xiaomi Mi Curved è un monitor pazzesco, le specifiche

Se stavate cercando un monitor da gaming, probabilmente questo è quello che può fare al caso vostro. Con i suoi 30″ di ampiezza, il prodotto di Xiaomi mostra anche una curvatura molto spiccata. In questo modo l’angolo di visione sarà davvero straordinario, anche grazie al form-factor in 21:9.

Per quanto concerne la risoluzione, ecco il vero fiore all’occhiello: il monitor vanta una qualità in WQHD da ben 2560 × 1080 pixel. Questo consentirà dunque un colore straordinario e soprattutto una fluidità senza precedenti, complice anche la frequenza di aggiornamento da 200 Hz. Ricordiamo che in termini di latenza il valore è di 4ms, mentre per quanto concerne la connessione con le schede video, c’è la connettività AMD FreeSync Premium.

In termini di estetica, il tutto è molto sottile e leggero, con diverse regolazioni che possono essere attuate. Inoltre il monitor di Xiaomi è dotato della tecnologia DC Dimming che riduce lo sfarfallio dello schermo. Non manca la modalità per la luce blu bassa, così da proteggere gli occhi.

In poche parole siamo di fronte ad un monitor che raramente compare su Amazon e all’interno dei magazzini. Questo esemplare è infatti disponibile spesso solo su eBay ed è proprio qui che i prezzi raggiungono il minimo storico. Oggi grazie al 29% di sconto sarà possibile risparmiare 81 € pagando il Mi Curved solo 199,99 €.

