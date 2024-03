Lo Xiaomi Note 11S con 6GB di RAM, 128GB di archiviazione, display AMOLED FHD+ da 90Hz, quadrupla fotocamera da 108 megapixel e batteria da 5000mAh oggi è lo smartphone Android di fascia da aggiungere subito al carrello. Costa infatti solo 134,50 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto immediato del 40%.

Lo smartphone è spedito da Amazon e venduto da SolutionsProblem, venditore professionale con 100% feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Qualità e risparmio: lo Xiaomi Note 11S è quasi a metà prezzo su Amazon

Se il rapporto qualità-prezzo era già interessante di suo, oggi lo è ancora di più. Solo 134€ per uno smartphone con un look moderno e premium, e una scheda tecnica di tutto rispetto è praticamente un regalo.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S vanta un design full screen, con la parte frontale dominata dal display FHD+ da 6,43″ e frequenza di aggiornamento di 90Hz. In alto, al centro, c’è il foro per la selfie camera da 16 megapixel. Il pannello fornisce colori vivaci e immagini dettagliate, anche per merito dei 1000 nit di luminosità massima.

La punta di diamante è il comparto fotografico sul retro. La configurazione è a quattro fotocamere, per un’esperienza fotografica completa e senza compromessi. La lente principale è da 108 megapixel, la ultra-grandangolare è da 8 megapixel ed estende la prospettiva con un angolo di visione di 118°. Ci sono poi la macro da 2 megapixel (per i minimi dettagli da vicino) e il sensore di profondità da 2 megapixel.

A completare un quadro già molto ricco ci pensano:

6GB di RAM

128GB di archiviazione

Processore octa-core MediaTek Helio G96

Batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W

Sistema audio con doppio altoparlante