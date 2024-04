Per tutti coloro che non sono legati all’ecosistema Apple, ecco il tablet da acquistare oggi. Su eBay, utilizzando il codice XIAOMIDASY24 al momento del pagamento, è possibile acquistare l’ottimo Xiaomi Pad 6 con display con refresh rate a 144Hz, batteria da 8840mAh e processore Snapdragon 870 a soli 228,65 euro, spedizione compresa. Un prezzo strepitoso per un dispositivi che ha davvero tanto da offrire.

Lo Xiaomi Pad 6 è un tablet che non ha nulla da invidiare ai top di gamma

Lo Xiaomi Pad 6 vanta un design premium, con un corpo in alluminio sottile e leggero che lo rende facile da trasportare. Il display da 11 pollici con risoluzione WQHD+ e supporto al Dolby Vision offre immagini nitide e vivide, perfette per guardare film, giocare o navigare sul web. Il refresh rate di 144Hz garantisce un’esperienza fluida e reattiva, ideale per i gamer e per chi utilizza il tablet per il multitasking.

Il cuore pulsante del tablet è il processore Qualcomm Snapdragon 870, che offre prestazioni elevate e fluide per qualsiasi attività. È dotato di un comparto fotografico di qualità (la fotocamera principale è una UHD da 13 megapixel) e anche di quattro altoparlanti con Dolby Atmos che offrono un suono stereo immersivo, perfetto per guardare film o ascoltare musica.

La batteria da 8.840 mAh garantisce un’autonomia eccellente, che arriva fino a 15 ore con una singola carica. Il tablet supporta la ricarica rapida da 22,5W, che consente di ricaricare la batteria in poco tempo. Lo Xiaomi Pad 6, infine, è dotato di connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, che garantiscono connessioni veloci e stabili.

È importante ricordare che per completare l’acquisto del tablet a meno di 230 euro è assolutamente necessario inserire il codice XIAOMIDAYS24 al momento del pagamento.